En noviembre, El Plan de la Mariposa se subirá a los escenarios de La Fábrica

Después de anunciar su primer estadio para el próximo 11 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors de Buenos Aires, El Plan de la Mariposa comenzará una gira por Argentina y Latinoamérica. En Comodoro Rivadavia, bajo la organización de CDM Producciones Patagónicas, estarán el 5 de noviembre en La Fábrica y las entradas anticipadas están a la venta en CDM Ticket.

Durante junio estuvieron en Latinoamérica, pasando por Santiago de Chile, Lima (Perú), Bogotá y Medellín, Colombia. La extensa gira por Argentina comenzará en agosto e incluirá Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, Reconquista, La Rioja, General Alvear, San Luis, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Trelew, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Viedma, Bahía Blanca, Tandil y Santa Fe.

Ángela Leiva llega a Comodoro Rivadavia con un show exclusivo en la Sociedad Rural

Comenzaron este 2025 con presentaciones en Cosquín Rock, Quilmes Rock, dos shows agotados en Punta Ballena (Uruguay), el Anfiteatro de Rosario (agotado) y una gira por Europa que incluyó ciudades de España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca.

SOBRE EL PLAN DE LA MARIPOSA

El Plan de la Mariposa es una banda de rock alternativo, con más de diez años de trayectoria y un crecimiento sostenido en la escena del rock argentino. Nacidos en la ciudad de Necochea, costa atlántica argentina, han editado en su carrera seis álbumes de estudio y cuatro discos en vivo en los que han dejado registros de algunas de sus más potentes presentaciones en recintos míticos como el reconocido Estadio Obras de Buenos Aires (con dos sold outs en 2022) o el gran Estadio Luna Park (con dos sold outs en 2023). Dieron un gran paso en 2024 presentando, con entradas agotadas, su último álbum CORRENTADA en el Movistar Arena.

Pre Cosquín 2026: Comodoro ya tiene a sus representantes para el certamen nacional, ¿quiénes son?

El Plan ha realizado numerosas giras que los han llevado a recorrer casi todas las provincias de Argentina. Además, han viajado con su música en giras internacionales, que ahora los llevarán de vuelta por México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, España, Dinamarca, Costa Rica y más territorios.

La propuesta del Plan es una poderosa mixtura de canciones rock con toques de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos. Sobre una sólida base rockera de guitarra, bajo y batería, entrelazan arreglos de violín, acordeón y sintetizadores que dan profundidad y riqueza al sonido, con líricas introspectivas y viajeras.

Vuelven los fogones más famosos de Chubut: confirmaron las fechas para el "Chorilavon 2025"

🎫ENTRADAS ACÁ