Emanero reprogramó su show en Comodoro Rivadavia: ¿cuándo será?

La reprogramación del show de Emanero en Comodoro Rivadavia, originalmente previsto para octubre, tendrá lugar el próximo miércoles 19 de noviembre en el Teatro María

Auxiliadora.

Las entradas adquiridas mantienen plena validez para la nueva fecha. En caso de requerir devolución, los espectadores podrán comunicarse con la productora a través de los canales habituales de atención.

Emanero atraviesa un 2025 histórico y lo celebra con una de las giras más potentes de la música argentina.

Cada ciudad que visita se transforma en una fiesta de principio a fin, con miles de seguidores que lo acompañan con una pasión en constante crecimiento.

En el marco de su tour “El Último Sinvergüenza”, el artista llega por primera vez a Comodoro Rivadavia, presentándose en el Teatro María Auxiliadora, con un show que promete ser inolvidable para sus fans patagónicos.

Su más reciente single “La Traición”—parte del Volumen 2 de Runflas— reafirma su versatilidad y creatividad, sumando al éxito de colaboraciones como “Podés pedirme perdón” junto a Ángela Leiva, "Romantiko” con L-Gante, y el hit bailable “Mala Mujer”.

Con millones de reproducciones y distinciones como el cuádruple platino para “Sinvergüenza” —tema que lleva más de un año en el Top 50 de Spotify—, Emanero se consolida como una de las voces más fuertes y escuchadas de la escena nacional.

La gira ya pasó por Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, donde agotó cuatro Movistar Arena en menos de un año. A nivel internacional, su último gran hito fue el Antel Arena de Uruguay, con localidades agotadas el pasado 2 de agosto.