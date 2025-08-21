El Club de Cine Comodoro continúa con su ciclo de proyecciones destinado a acercar obras de alto valor cinematográfico y social a la comunidad. En esta ocasión, la propuesta es tan potente como necesaria: la película “La mujer del animal”, del reconocido director colombiano Víctor Gaviria.

La función se llevará a cabo este viernes 22 de agosto a las 21 horas en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal. La entrada es gratuita.

Una película que interpela e incomoda

“La mujer del animal” no es una película convencional. Escrita y dirigida por Gaviria, un cineasta conocido por su estilo neorrealista y por trabajar con actores no profesionales, la obra expone con realismo descarnado las dinámicas de violencia de género y la opresión sistemática que sufren las mujeres en entornos marginales y profundamente conservadores.

Lejos del sensacionalismo, el film funciona como un espejo social que invita, o más bien obliga, a la reflexión. Es una historia cruda que no busca entretener, sino conmover, visibilizar y generar conciencia sobre una problemática que, lamentablemente, sigue vigente.

Al finalizar la proyección se planteará una instancia fundamental: un debate e intercambio de ideas en torno a la película. Este espacio estará moderado por los organizadores del club y busca que los asistentes puedan compartir sus impresiones, sensaciones y análisis del film.