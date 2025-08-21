El Club de Cine Comodoro presenta "La mujer del animal", un crudo reflejo de la violencia de género
El ciclo cultural proyectará este viernes el aclamado film del colombiano Víctor Gaviria. La función es gratuita e incluirá un espacio de debate y buffet a precios accesibles.
El Club de Cine Comodoro continúa con su ciclo de proyecciones destinado a acercar obras de alto valor cinematográfico y social a la comunidad. En esta ocasión, la propuesta es tan potente como necesaria: la película “La mujer del animal”, del reconocido director colombiano Víctor Gaviria.
La función se llevará a cabo este viernes 22 de agosto a las 21 horas en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal. La entrada es gratuita.
Una película que interpela e incomoda
“La mujer del animal” no es una película convencional. Escrita y dirigida por Gaviria, un cineasta conocido por su estilo neorrealista y por trabajar con actores no profesionales, la obra expone con realismo descarnado las dinámicas de violencia de género y la opresión sistemática que sufren las mujeres en entornos marginales y profundamente conservadores.
Lejos del sensacionalismo, el film funciona como un espejo social que invita, o más bien obliga, a la reflexión. Es una historia cruda que no busca entretener, sino conmover, visibilizar y generar conciencia sobre una problemática que, lamentablemente, sigue vigente.
Al finalizar la proyección se planteará una instancia fundamental: un debate e intercambio de ideas en torno a la película. Este espacio estará moderado por los organizadores del club y busca que los asistentes puedan compartir sus impresiones, sensaciones y análisis del film.