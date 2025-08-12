Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Trelew se preparan para recibir a las queridas princesas de Arendelle en "Anna y Elsa: Un Musical entre Hielos", un espectáculo interactivo que promete emocionar a grandes y chicos en el marco del Día de la Niñez.

El musical transportará al público a un mundo de nieve y fantasía, donde la princesa Anna emprenderá una audaz misión para salvar a su hermana Elsa y demostrar que el amor puede vencer cualquier obstáculo.

Acompañada por un divertido muñeco de nieve, un valiente cortahielos y su fiel reno, la heroína enfrentará desafíos inesperados mientras el reino se ve amenazado por un príncipe ambicioso y su secuaz, quienes buscan apoderarse del trono.

Del petróleo a cultivar hongos orgánicos que tienen el mismo sabor y textura que la carne

Interactividad y sorpresas para los más chicos

Lo más destacado de esta puesta en escena es su carácter participativo: los niños tendrán un rol fundamental, ayudando a los personajes a superar pruebas y siendo parte activa de la historia. Sumado a esto, el espectáculo deslumbrará con impresionantes efectos de vestuario, escenografías que recrean un paisaje invernal y coreografías vibrantes.

Más allá de la diversión, el musical transmite valores como la unión familiar, la amistad y la perseverancia, mostrando cómo Elsa y Anna, juntas, logran salvar su reino con coraje y trabajo en equipo.

Funciones: todos los detalles

Con una propuesta que combina teatro, música y participación, "Anna y Elsa: Un Musical entre Hielos" se presenta como una experiencia única para disfrutar en familia.

Las localidades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Trelew tendrán la oportunidad de vivir esta aventura inolvidable, ideal para celebrar el Día de la Niñez con magia y emoción.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto ganan en agosto de 2025 y qué pasará con el bono navideño

En Comodoro

Fecha: viernes 15 de agosto

Lugar: Teatro Español

Hora del show: 16:00hs

Platea General (sin numerar): $ 28.000.-

Palco: $ 32.000.- (por persona)

Anticipadas en: ORFEO – Pellegrini 865, local 7

Vía web: Boleteria.com.ar

Link: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/anna-y-elsa-un-musical-entre-hielos-en-comodoro-e2487

En Caleta Olivia

Fecha: sábado 16 de agosto

Lugar: Cine Municipal Caleta Olivia

Hora del show: 16:00hs

Platea General (sin numerar): $ 28.000.-

Anticipadas en: LAROCKER – Hermana Damevin 13 (frente al casino)

Vía web: Boleteria.com.ar

Link: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/anna-y-elsa-un-musical-entre-hielos-en-caleta-e2488

En Trelew