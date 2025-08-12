Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Trelew se preparan para recibir a las queridas princesas de Arendelle en "Anna y Elsa: Un Musical entre Hielos", un espectáculo interactivo que promete emocionar a grandes y chicos en el marco del Día de la Niñez.

El musical transportará al público a un mundo de nieve y fantasía, donde la princesa Anna emprenderá una audaz misión para salvar a su hermana Elsa y demostrar que el amor puede vencer cualquier obstáculo. 

Acompañada por un divertido muñeco de nieve, un valiente cortahielos y su fiel reno, la heroína enfrentará desafíos inesperados mientras el reino se ve amenazado por un príncipe ambicioso y su secuaz, quienes buscan apoderarse del trono.

Interactividad y sorpresas para los más chicos

Lo más destacado de esta puesta en escena es su carácter participativo: los niños tendrán un rol fundamental, ayudando a los personajes a superar pruebas y siendo parte activa de la historia. Sumado a esto, el espectáculo deslumbrará con impresionantes efectos de vestuario, escenografías que recrean un paisaje invernal y coreografías vibrantes.

Más allá de la diversión, el musical transmite valores como la unión familiar, la amistad y la perseverancia, mostrando cómo Elsa y Anna, juntas, logran salvar su reino con coraje y trabajo en equipo.

Funciones: todos los detalles 

Con una propuesta que combina teatro, música y participación, "Anna y Elsa: Un Musical entre Hielos" se presenta como una experiencia única para disfrutar en familia. 

Las localidades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Trelew tendrán la oportunidad de vivir esta aventura inolvidable, ideal para celebrar el Día de la Niñez con magia y emoción.

