Día de las infancias: Elsa & Anna llegan a Comodoro con un espectáculo mágico para toda la familia
Un musical bajo cero que celebra el amor, la valentía y la amistad
Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Trelew se preparan para recibir a las queridas princesas de Arendelle en "Anna y Elsa: Un Musical entre Hielos", un espectáculo interactivo que promete emocionar a grandes y chicos en el marco del Día de la Niñez.
El musical transportará al público a un mundo de nieve y fantasía, donde la princesa Anna emprenderá una audaz misión para salvar a su hermana Elsa y demostrar que el amor puede vencer cualquier obstáculo.
Acompañada por un divertido muñeco de nieve, un valiente cortahielos y su fiel reno, la heroína enfrentará desafíos inesperados mientras el reino se ve amenazado por un príncipe ambicioso y su secuaz, quienes buscan apoderarse del trono.
Interactividad y sorpresas para los más chicos
Lo más destacado de esta puesta en escena es su carácter participativo: los niños tendrán un rol fundamental, ayudando a los personajes a superar pruebas y siendo parte activa de la historia. Sumado a esto, el espectáculo deslumbrará con impresionantes efectos de vestuario, escenografías que recrean un paisaje invernal y coreografías vibrantes.
Más allá de la diversión, el musical transmite valores como la unión familiar, la amistad y la perseverancia, mostrando cómo Elsa y Anna, juntas, logran salvar su reino con coraje y trabajo en equipo.
Funciones: todos los detalles
Con una propuesta que combina teatro, música y participación, "Anna y Elsa: Un Musical entre Hielos" se presenta como una experiencia única para disfrutar en familia.
Las localidades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Trelew tendrán la oportunidad de vivir esta aventura inolvidable, ideal para celebrar el Día de la Niñez con magia y emoción.
En Comodoro
- Fecha: viernes 15 de agosto
- Lugar: Teatro Español
- Hora del show: 16:00hs
- Platea General (sin numerar): $ 28.000.-
- Palco: $ 32.000.- (por persona)
- Anticipadas en: ORFEO – Pellegrini 865, local 7
- Vía web: Boleteria.com.ar
- Link: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/anna-y-elsa-un-musical-entre-hielos-en-comodoro-e2487
En Caleta Olivia
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Lugar: Cine Municipal Caleta Olivia
- Hora del show: 16:00hs
- Platea General (sin numerar): $ 28.000.-
- Anticipadas en: LAROCKER – Hermana Damevin 13 (frente al casino)
- Vía web: Boleteria.com.ar
- Link: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/anna-y-elsa-un-musical-entre-hielos-en-caleta-e2488
En Trelew
- Fecha: domingo 17 de agosto
- Lugar: Teatro Verdi
- Hora del show: 16:00hs
- Platea Baja (sin numerar): $ 28.000.-
- Palco: $ 32.000.- (por persona)
- Alas (sin numerar): $ 24.000.-
- Platea Alta (sin numerar): $ 24.000.-
- Anticipadas vía web: Boleteria.com.ar
- Link: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/anna-y-elsa-un-musical-entre-hielos-en-trelew-e2489