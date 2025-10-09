Desacato en la despensa: cuentos, confidencias y aromas en la Sala Ma' que Teatro
El grupo de narración oral Germinacuentos presentará el domingo 12 de octubre “Desacato en la despensa” en la Sala Ma' que Teatro, ubicada en avenida Roca 1.195 de nuestra ciudad
Desde tiempos remotos, contar anécdotas e historias constituyó un ritual para el encuentro; hoy, en la vida cotidiana, pocas veces nos hacemos tiempo para detenernos y prepararnos para la escucha, para el silencio, para oír y recibir cuentos.
“Desacato en la despensa” es un espectáculo para jóvenes y adultos, en el que tres mujeres se encuentran en medio de la noche, desveladas, buscando algo para comer o hacer hasta recuperar el sueño.
Entre aromas y sabores conversan en la despensa acerca de sus vivencias, de la relación que existe entre la comida y el erotismo, y comparten distintas historias, propias y ajenas. La confidencia, la luz tenue y los relatos imprimen un ambiente de intimidad, mientras los aromas, los sabores y la vida se entremezclan con los cuentos.
🎭En escena: María Adela Morón, Marta Rueda y María Laura Morón.
👨🏻💼Dirección y puesta en escena: Matías Rodríguez Dávila.
☎️Reservas al: 297 435 9112