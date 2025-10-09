Desde tiempos remotos, contar anécdotas e historias constituyó un ritual para el encuentro; hoy, en la vida cotidiana, pocas veces nos hacemos tiempo para detenernos y prepararnos para la escucha, para el silencio, para oír y recibir cuentos.

“Desacato en la despensa” es un espectáculo para jóvenes y adultos, en el que tres mujeres se encuentran en medio de la noche, desveladas, buscando algo para comer o hacer hasta recuperar el sueño.

Entre aromas y sabores conversan en la despensa acerca de sus vivencias, de la relación que existe entre la comida y el erotismo, y comparten distintas historias, propias y ajenas. La confidencia, la luz tenue y los relatos imprimen un ambiente de intimidad, mientras los aromas, los sabores y la vida se entremezclan con los cuentos.

🎭En escena: María Adela Morón, Marta Rueda y María Laura Morón.

👨🏻‍💼Dirección y puesta en escena: Matías Rodríguez Dávila.

☎️Reservas al: 297 435 9112