De Santo Nada celebra sus 20 años con un show íntimo y gratuito en la Librería Yenny

La magia de la música en vivo y el universo literario se fusionan una vez más en el ciclo “Música entre libros” de la Librería Yenny. Este próximo sábado 11 de octubre, a las 18 horas, el escenario será para De Santo Nada, una de las agrupaciones más representativas del rock de Comodoro Rivadavia, que festejará sus dos décadas de trayectoria con un show cargado de emoción y potencia en un ámbito distendido y único.

El concierto, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en Yenny, ubicada en San Martín 373, prometiendo una experiencia sonora inmersiva rodeada de estanterías repletas de libros. Este ciclo se destaca por ofrecer conciertos íntimos, priorizando la cercanía con el artista, una acústica orgánica y la posibilidad de vivir la música de una manera profunda y sin intermediarios.

Los 20 años de De Santo Nada

Fundada en 2004, De Santo Nada llega a este aniversario con un bagaje impresionante: tres discos publicados y una historia que incluye haber sido telonera de leyendas del rock y el folklore argentino como Ratones Paranoicos, La Mississippi y Víctor Heredia. Este show marcará un hito especial, ya que será su primera presentación en el espacio de la librería.

La formación está integrada por Carlos Miehler en guitarra y voz, Alfredo del Castillo en bajo y guitarra, y Marcelo Dalla Longa en batería y percusión. Juntos ofrecerán un recorrido por sus mejores temas, con una propuesta de rock alternativo con raíces profundas, letras sentidas y una puesta en escena pensada para el festejo. El público podrá escuchar canciones que se han convertido en clásicos para sus seguidores, como "Camaleón", "Vuelan" y "Entérate".

Para quienes quieran familiarizarse con su material o revivir su sonido, toda la discografía de la banda se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, como Spotify y su canal de YouTube, además de mantener una activa presencia en Facebook, Instagram y TikTok.

El ciclo “Música entre libros” se consolida así como una cita ineludible para los amantes de la cultura en Comodoro, siguiendo los pasos de otras bandas locales que ya pasaron por allí, como Yoster, Camaleones Vintage y el Elysium Cuarteto de Cuerdas.

La cita es para disfrutar de un sábado diferente, donde las guitarras y la batería dialogarán con el silencio y las miles de historias que habitan en cada libro. Una oportunidad perfecta para celebrar dos décadas de rock local en una atmósfera cálida, lejos del bullicio de los escenarios tradicionales.