Llega a la región el primer y único programa grupal diseñado específicamente para guiar a las mujeres madres en el fascinante camino de convertir sus ideas en proyectos concretos, organizados y rentables. Se trata de “De la Idea a las Acciones”, una academia que fusiona de manera única las herramientas tradicionales de negocio con el autoconocimiento y la energía femenina.

Este innovador programa está dirigido a mujeres emprendedoras, profesionales y estudiantes con ideas de negocio que anhelan dar el salto definitivo, pero que buscan un método alineado con su forma de ser y crear.

A diferencia de las capacitaciones tradicionales, “De la Idea a las Acciones” propone un abordaje holístico. No solo se enfoca en los aspectos técnicos indispensables para cualquier negocio, sino que también incorpora la ciclicidad femenina y el movimiento consciente como pilares fundamentales del proceso emprendedor.

¿Qué objetivos concretos persigue el programa?

Las participantes que culminen los 7 encuentros podrán:

Convertir su idea en una marca con identidad y cultura propia.

Organizar su emprendimiento de manera realista y sostenible.

Diferenciar sus finanzas personales de las del negocio, comprendiendo costos e ingresos para lograr rentabilidad.

Crear un plan operativo con pasos claros y aplicables.

Conectar con una red poderosa de otras mujeres emprendedoras de la ciudad, fomentando la colaboración.

Evento de lanzamiento

Para presentar la metodología y resolver todas las dudas, se realizará un Evento de Lanzamiento abierto y gratuito este sábado 23 de agosto a las 16:00 hs en Red Working.

El programa en sí dará inicio el sábado 13 de septiembre a las 16:00 hs (también en Red Working) y se extenderá a lo largo de 7 encuentros, brindando el tiempo y el espacio necesarios para la asimilación de contenidos y la puesta en práctica.