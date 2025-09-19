Danza y freestyle: la agenda cultural para este domingo en Comodoro

La cultura urbana se tomará el centro de la escena este domingo en la ciudad con una doble propuesta cultural diseñada para celebrar el Día del Estudiante y dar la bienvenida a la primavera. El Centro Cultural y el Centro de Información Pública (CIP) serán los epicentros de dos jornadas simultáneas donde los movimientos artísticos de la danza y el freestyle rap serán los grandes protagonistas.

La iniciativa, organizada y acompañada por la Secretaría de Cultura del Municipio, busca visibilizar y fortalecer las expresiones artísticas que surgen del público joven, ofreciendo escenarios de calidad para la exhibición de su talento y el encuentro con la comunidad.

Tarde a pura danza en el Centro Cultural

La primera de las actividades comenzará a las 14:00 horas en el Centro Cultural, con un gran encuentro de danzas urbanas que promete llenar la tarde de energía, ritmo y emoción para toda la familia. La jornada contará con la participación de más de veinte grupos, academias y escuelas de danza de la ciudad, quienes mostrarán su trabajo y pasión a través del movimiento.

Se trata de una oportunidad única para apreciar la diversidad y el crecimiento que ha tenido esta disciplina en Comodoro, con una grilla que incluye a los siguientes elencos: ire Dancer – We Dance – Alas Escuela de Danza – Fama Dance – Danzarte Sur – Academia Laura Matosin – Fix On – Kingdom Dancers – Imperio School – Taís – Danzas Maktub – Swing Estudio de Danza – Gaia Danzas – MV Dance –Shine Dance- Lemonies + Yunti - Rflow – Maö – Pasión y Alma – Wings Crew – Mood Dance.

Además, el encuentro contará con la participación especial del artista invitado Relokati, quien sumará su talento a una jornada que se perfila como una verdadera fiesta de la cultura urbana local.

El freestyle patagónico celebra su aniversario en el CIP

De manera simultánea, a partir de las 15:00 horas, la acción se trasladará a los exteriores del Centro de Información Pública (CIP) para dar lugar a la tercera edición aniversario de "The Bike Compe". Este evento, que se ha consolidado como una de las competencias de freestyle más importantes de la Patagonia, reunirá a 21 competidores que se medirán en batallas de rimas e improvisación.

Con una convocatoria que espera alcanzar las 250 personas, la tarde no solo ofrecerá competencias de alto nivel, sino que también incluirá un concurso de outfits, exhibiciones, creación de contenidos para redes y sorteos para todos los presentes, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para los seguidores de este movimiento cultural.

Con información de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, redactado y editado por un periodista de ADNSUR