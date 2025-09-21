Concurso de comerciales en el barrio Abel Amaya: cuándo es y cómo participar

El barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia será escenario de una noche a puro ritmo y solidaridad. El sábado 27 de septiembre, desde las 22:00 horas, se llevará a cabo la tercera edición del Concurso de Comerciales, un evento abierto a toda la comunidad que combina competencia, música y baile hasta la madrugada.

La iniciativa, organizada por Luciana Pinilla, tiene un objetivo solidario: recaudar fondos para cubrir los gastos médicos y terapias de Gian, su hijo, quien fue diagnosticado con síndrome de Asperger y requiere atención multidisciplinaria constante, incluyendo terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía y seguimiento neurológico.

La organizadora explicó que los encuentros que organiza son “100% solidarios” y que todo lo recaudado será destinado a costear el tratamiento del pequeño. “Él se atiende con especialistas particulares y con su neurólogo en el Hospital Regional. Las sesiones son muy costosas, por eso cada aporte cuenta”, señaló en diálogo con ADNSUR.

El certamen contará con la participación de varias academias, además de parejas independientes. La convocatoria está abierta a instructores, referentes, principiantes, intermedios y avanzados, pero también a personas que no forman parte del ambiente de la danza y quieran sumarse.

La competencia se dividirá en varias rondas. Los instructores y referentes serán evaluados por el público mediante aplausos e hinchada, mientras que las categorías de principiantes, intermedios y avanzados serán juzgadas por un jurado de lujo integrado por profesionales de distintas localidades, entre ellos invitados confirmados desde Puerto Madryn.

Para los instructores, el primer puesto será de 50.000 pesos. En tanto, los ganadores de la categoría avanzada recibirán 40.000 pesos, los de intermedios 30.000 pesos y los de principiantes 20.000 pesos.

La inscripción tiene un valor de 15.000 pesos por pareja, lo que habilita a participar en una sola categoría. Quienes se anoten no abonan entrada general, mientras que el público que desee asistir a disfrutar de la noche bailable deberá pagar 4.000 pesos. La velada se extenderá hasta las 5 de la madrugada, con música y baile para todos los presentes.

La organizadora destacó que este será el tercer y último evento de estas características que llevará adelante. “Están invitadas todas las academias y gente de distintas localidades que quieran sumarse. Son todos bienvenidos. Hay jurado confirmado y la idea es que todos tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones”, expresó.

