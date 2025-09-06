Comodoro se prepara para el 4º Festival de Blues con artistas nacionales e internacionales

Organizado con el apoyo de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, el festival se presenta como un espacio de encuentro que promueve la difusión de producciones locales y regionales, al mismo tiempo que fortalece la unión entre artistas de toda la provincia y de diferentes puntos del país.

La jornada ofrecerá una amplia propuesta para toda la familia, como, por ejemplo: taller de blues abierto a todo público en el auditorio del centro cultural; shows en vivo durante toda la tarde y la noche, con la participación de bandas regionales y artistas de proyección internacional, además de la feria de artesanos y propuestas gastronómicas.

El Comodoro Blues Festival ha sido declarado de interés municipal por su valor social, cultural y turístico, reafirmando la importancia de generar instancias que acerquen la música y la cultura a toda la comunidad.

A la nueva edición hizo referencia la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, quien destacó que “el Comodoro Blues Festival es mucho más que un evento musical; es un punto de encuentro donde conviven artistas de la ciudad, la región y el país, en un intercambio que enriquece culturalmente a toda la comunidad”.

“Para nosotros es un orgullo sostener este festival, que ya se ha convertido en un sello cultural de Comodoro Rivadavia y la Patagonia. Seguiremos apostando a cada propuesta que incentive la identidad cultural local y que promueva los diferentes géneros musicales”, puntualizó la funcionaria.

Artistas que compartirán escenario

Entre los artistas se destacan la banda infantojuvenil municipal, Puje Jazz, The Original Blues Company, Halftime Blues y Blow Wind Blues de General Roca, Río Negro. Desde otras ciudades de la provincia llegarán Rey Mojjo de Caleta Olivia, la Damián Duflós Blues Band de Esquel y José María Rearte de Trelew.

El festival contará también con la presencia de Emiliana Duflós, proveniente de Buenos Aires, quien se suma a la programación junto a artistas internacionales. Entre ellos se encuentran el trío de jazz “Roldán, Chávez y Novoa” y la armonicista y cantante Ximena Monzón, recientemente llegada de su gira por Brasil y Europa.