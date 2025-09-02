Comodoro Rivadavia prepara su cuarta edición del Festival de Blues con artistas nacionales e internacionales

Comodoro Rivadavia se alista para la Cuarta edición del Festival de Blues, programada para el sábado 20 de septiembre de 2025 en la Nave Central del Centro Cultural Comodoro Rivadavia. El evento comenzará a las 15:00 y se extenderá hasta las 00:30. La entrada será libre y gratuita.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Secretaría de Cultura. Desde el Concejo Deliberante destacaron el festival como de interés municipal, social, cultural y turístico.

Durante la jornada, se desarrollará una programación que incluye música en vivo, feria de artesanos, gastronomía y presentaciones de baile. Además, se realizará un taller de blues abierto a todo el público en el auditorio del Centro Cultural.

En esta edición participarán bandas y artistas locales y regionales, entre los que se destacan la Banda Infanto Juvenil de Comodoro Rivadavia, Puje Jazz, The Original Blues Company, Halftime Blues y Blow Wind Blues de General Roca, Río Negro. Desde otras ciudades de la provincia, llegarán Rey Mojjo de Caleta Olivia, la Damián Duflós Blues Band de Esquel y José María Rearte de Trelew.

El festival contará también con la presencia de Emiliana Duflós, proveniente de Buenos Aires, quien se suma a la programación junto a artistas internacionales. Entre ellos se encuentran el trío de jazz “Roldán, Chávez y Novoa” y la armonicista y cantante Ximena Monzón, recientemente llegada de su gira por Brasil y Europa.

El evento busca fortalecer la producción musical local y regional, generando un espacio de intercambio para bandas y músicos de Chubut. La organización señaló que la colaboración con artistas de distintas provincias y de nivel internacional contribuye a visibilizar la escena del blues y su desarrollo en la región.

Se espera que la jornada atraiga tanto a los seguidores del blues como a público general interesado en la música en vivo y la cultura local. El festival combina presentaciones artísticas con actividades complementarias, incluyendo la feria de artesanos y la oferta gastronómica, promoviendo un espacio de encuentro cultural.

Los organizadores aseguraron que la edición 2025 mantendrá la misma dinámica de años anteriores, con un enfoque en la difusión del género musical, la formación de nuevos públicos y la creación de espacios de aprendizaje a través de talleres.

El Festival de Blues de Comodoro Rivadavia se consolida como uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad, ofreciendo acceso gratuito y promoviendo la participación de artistas locales, regionales e internacionales en un solo escenario.