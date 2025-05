Comodoro: Más de 50 grupos de danza se subieron al escenario del Centro Cultural para celebrar su día

Este sábado y domingo se llevó a cabo el show "Día de la Danza" en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, un evento que se realiza todos los años de la mano de la Secretaría de Cultura, con la participación de academias e institutos de baile locales.

En este marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, valoró la propuesta que aglutina a las academias de danza de la ciudad y sostuvo que “fueron dos jornadas a plena danza, en el marco de su día, que se celebró el 29 de abril”.

En la misma línea, puso en relieve la alta participación de los cuerpos de danza en el evento que coordina Cultura: “Tuvimos la posibilidad de apreciar a más de 50 grupos de danza, que brindan un espectáculo digno de admirar porque ponen en el escenario toda la pasión".

“Celebro que cada vez sean más las escuelas, de todos los géneros, que brindan a Comodoro Rivadavia la oportunidad de que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan participar, mostrar y disfrutar de un momento de encuentro con el otro”

Durante la primera jornada, brillaron en el escenario: Studio de Danzas Amari; Fire Dancer; Estudio de Danzas Árabes Ahlam; Instituto Danzarte Sur; Power Dance; Crown Strong (Kya Fest); Academia Amara; Under Crew; Danzas Âmar; Devi Dance Studio; Rainhas do Samba; El Camaruco; Maktub; Swing Estudio de Danza; Academia de Danza y Música Laura Matosin; Nexus Team; Star Crew; Step Up Dance; Bail'arte Sur; Energías Danzantes; Gaia Danzas; Recrearte; Nadezhna Danzas Árabes; Shine Dance; Wings Crew-Reggaeton Infantil; Academia Good Vibes; Gemas; Ritmos del Alma; Ballet Black Swan; Casa de Andalucía; Alma Mía Estudio de Danzas; Sembrando Tradiciones; Patagonia Austral; Amanecer Sureño; Proyect Dance; Sambo Tinkunaku y Entre Ceibos y Copihues.

En tanto, el domingo, deleitaron con su ritmo los grupos: R-Flow; Mujeres Floreciendo; Herencia Cultural; Alas; Ballet Amancay; Embrujo Argentino; Mi Patagonia; Zahia, Escuela de Danzas; Taller Recreativo Los Girasoles; Club Social y Deportivo Nehuen; Proyección Sur; Escuela de Danzas "Peñi Purrün"; Folkloreando; Instinto Sureño; Ballet Aires del Sur; Coirón; Neyen Nagmapu; Academia Shessenia; Caporales Gran Poder Los Inmortales; Academia Martín Miguel de Güemes y Escuela de Danzas Folklóricas Kilimbay.