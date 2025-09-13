Comenzó la Feria de las Colectividades en el Predio Ferial: todos los detalles para disfrutar este finde

Este viernes a la noche quedó inaugurada la 38ª Feria Gastronómica y 12.ª Fiesta Nacional de las Colectividades Extranjeras, también reconocida como la Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras.

En la apertura formal, el intendente Othar Macharashvili, junto al gobernador Ignacio Torres y la presidenta de FEDECOMEX, Marta Mañas de Pasos, entre otros, procedieron al corte de cinta y a la posterior recorrida por los distintos stands, dejando inaugurada la nueva edición, que se desarrollará hasta el domingo 14 de septiembre inclusive.

También estuvieron presentes el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli; el vicegobernador, Gustavo Menna; el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Dulio Gauna; la cónsul de Chile, Valentina Mora; la titular de la Comisión Local de la Policía Federal Argentina, comisaria Roxana Correa; la diputada nacional Ana Clara Romero; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; diputados provinciales, miembros del gabinete municipal y del Concejo Deliberante de Comodoro y Rada Tilly; y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Respecto al evento, Macharashvili manifestó: "Es una alegría que otro año más nos encuentre unidos a todas las colectividades que conforman FEDECOMEX y a la sociedad de toda nuestra región, porque son las que hicieron historia y construyeron la identidad de este pueblo. Estoy orgulloso de ser intendente de esta ciudad, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, entendiendo que tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros mayores, nuestros antepasados y a todos aquellos que hicieron la historia de Comodoro."

Asimismo, sostuvo que “la presencia del gobernador en esta inauguración demuestra que debemos trabajar todos juntos y mostrar a nuestros jóvenes que hay que honrar siempre a nuestros antepasados, que nos enseñaron que el estar unidos les permitió construir esta ciudad desde la adversidad. Por eso agradezco a todas las colectividades que trabajan durante todo el año para llevar adelante esta feria, y a todos los que hacen posible que Comodoro sea la capital de la FEDECOMEX”, resaltó el intendente.

Por su parte, Marta Mañas agradeció a todas las autoridades y a la comunidad “por acompañarnos en este evento tan trascendental, no solamente para FEDECOMEX, sino para la ciudad en general. Agradecemos al gobierno provincial y al municipio de Comodoro Rivadavia y a PAE, que hace más de 20 años nos acompañan, siempre apostando en esta Feria de las Colectividades”.

“La cultura actual de Comodoro y la región, se forjó con el esfuerzo de los abuelos que trajeron consigo las costumbres y tradiciones de diferentes partes del mundo. Hoy llevamos intrínsecas las características en lo más profundo de nuestro ser patagónico, una amalgama de culturas y de identidad propia”, concluyó la presidente de FEDECOMEX.

En tanto, el gobernador Torres expresó su anhelo de participar en la Feria al ponderar el esfuerzo que hacen todas las colectividades para el evento. “Nos tiene que poner orgullosos a todos los chubutenses, y en particular a todos los comodorenses, que esta sea la Capital Nacional de las Colectividades Extranjeras, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Por eso es importante —resaltó— desde el Estado acompañar con todo lo que implica a nuestros pioneros que llegaron a nuestras tierras e hicieron de nuestra provincia lo que es hoy.”

Todos los detalles de la Feria de las Colectividades

La Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras se realizará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el Predio Ferial.

Durante este sábado, la actividad se intensificará con la entrada en escena de los ballets infantiles desde las 15 horas, que abrirán paso a presentaciones de grupos mayores hasta la madrugada, acompañadas de variadas opciones gastronómicas dispuestas para el público.

“Habrá comidas, degustaciones y todo dispuesto con la comodidad que siempre tratamos de brindar: sillas, mesas y un ambiente propicio para que los comensales disfruten”

El domingo, a partir de las 11 horas, la feria cerrará con más show y baile, incluyendo la participación de ballets de adolescentes y adultos mayores, distintos grupos culturales que representan una amplia gama de colectividades, cerrando esta jornada festiva también cerca de la medianoche.

Opciones para celíacos

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la inclusión y la atención a necesidades especiales. La Fundación Española y la Asociación Española tendrán nuevamente un puesto de comidas para celíacos, iniciativa que Mañas destacó como fundamental: “Hay mucha gente que no puede consumir harinas, y la posibilidad de disfrutar la feria con opciones para quienes cuidan su alimentación o tienen restricciones alimentarias es muy importante”.

En total, se confirmó la participación de 20 colectividades de distintas procedencias, y se trabaja en incorporar nuevas asociaciones. “Estamos en gestiones para que dos o tres grupos de latinos se sumen el próximo año. Para ingresar a FedeComEx se deben cumplir ciertos requisitos administrativos y asamblearios; no es sencillo, pero seguimos trabajando en la incorporación”, agregó Mañas.

Precio de la entrada general

En cuanto a las condiciones de ingreso, la presidenta de FedeComEx indicó que el valor de la entrada general es de $3.000. La feria también promueve la inclusión social ofreciendo entrada gratuita para menores de hasta 12 años, mitad de precio para jubilados y acceso libre para personas con discapacidad y su acompañante, siempre que presenten la documentación correspondiente.

La Feria de las Colectividades Extranjeras en Comodoro Rivadavia no solo invita a disfrutar de diversidad gastronómica y artística, sino que fortalece los lazos sociales e históricos que configuran la ciudad. La celebración pone en valor las raíces inmigrantes, con un ambiente de cordialidad para toda la comunidad regional.