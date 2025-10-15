Campi de Gira: “Monólogos argentinos” se presentará en Comodoro: ¿Cómo comprar las entradas?

Martín “Campi” Campilongo, uno de los humoristas más versátiles y queridos de la

Argentina, llega a Comodoro Rivadavia de la mano de CDM Producciones Patagónicas, con su unipersonal “Monólogos Argentinos”, un espectáculo exclusivo en el que interpretará a seis de sus personajes más

emblemáticos.

La propuesta combina humor, emoción y una mirada crítica de la realidad, garantizando una noche a pura risa y complicidad con el público.

SOBRE CAMPI

Con más de 25 años de trayectoria, Campi se consolidó como un referente del humor

argentino gracias a su capacidad para crear personajes entrañables y su aguda

Alcanzó gran popularidad en Videomatch y Showmatch, con personajes inolvidables

como Jorge o El Licenciado Montalbán.

Brilló en Los Roldán (2004), Mujeres de Nadie (2007) y fue creador y conductor de su

propio ciclo en Telefe: Noti Campi.

Fue una de las figuras clave del exitoso Peligro: Sin Codificar, donde sus imitaciones y

personajes se volvieron virales.

En teatro, fue recientemente ovacionado en la Calle Corrientes al interpretar a

“Mamá Cora” en “Esperando la carroza”, con una versión renovada del clásico.

CAMPI EN EL CINE Y LAS SERIES

Además de su carrera humorística, Campi ha demostrado su talento en proyectos dramáticos y biográficos:

Interpretó a Rodolfo Páez, padre de Fito, en la exitosa serie de Netflix El amor después del amor (2023).

Dio vida a Domingo Cavallo en la serie sobre la vida de Carlos Menem.

Actuó en películas como 30 noches con mi ex (2022) y Ex Casados (2021), reafirmando su versatilidad artística.

UNA NOCHE IMPERDIBLE

Con su estilo único, Campi sigue desafiando los límites del humor y conquistando a nuevas generaciones. El 8 de noviembre en el Cine Teatro Español, el público de Comodoro tendrá la oportunidad de disfrutar de un show inolvidable, donde la risa y la

emoción serán protagonistas.

🎫ENTRADAS ACÁ