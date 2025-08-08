Las ofertas para aprender todo tipo de habilidades abundan: cocinar, idiomas, usar planillas Excel, lo que se les ocurra, casi con la promesa de que en poco tiempo los asistentes se volverán especialistas en el tema.

Pareciera que hay que saber de todo para estar a tono con las exigencias, ¿pero quién se ocupa del disfrute? Las experiencias vivas son las que perduran en el tiempo y las que no se pierden en un listado de cosas aprendidas que nadie recuerda.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TALLER?

Los participantes podrán aprender técnicas de maquillaje social y teatral que les permitirán perfeccionar pieles, contornos, ojos y labios, con un cierre experimental para que puedan jugar a encontrar su mejor versión.

“El taller es una experiencia donde enseño las técnicas básicas del maquillaje que sirven tanto para la vida social como para lo teatral. La gente lo disfruta mucho y se desinhibe”, explicó Lis Medina.

Hace años que se desarrolla como maquilladora y su deseo era realizar un proyecto diferente y provocativo, tal vez, donde los asistentes pudieran vivir otras experiencias, más allá de sentarse ante un espejo y maquillarse.

Es posible que a esta altura los lectores murmuren: “Yo no soy actriz, no me interesa”, “¿pero qué voy a aprender entonces?”, “Yo soy hombre, nada de esto me va a servir”, y así la lista de dudas podría hacerse muy extensa.

Justamente, lectores, se los invita a este taller para que salgan de estas preguntas y estructuras que a veces los limitan y no les permiten aprender de una forma más interesante, inmersiva y experimental.

¿POR QUÉ CAMARÍN CAFÉ?

La maquilladora trabaja habitualmente en las producciones teatrales de Actitud Pandora, una sala independiente de la ciudad. Fue en el devenir diario donde les propuso a Gonzalo Dato y a Alfaro Valente, propietarios del espacio, la idea del taller.

El camarín en el teatro es donde las actrices y actores se preparan para la función. Se visten, se maquillan y se convierten en ese personaje que saldrá a escena. ¿Por qué no pensar en la idea de que todos salimos a la escena y somos actores de nuestras propias vidas?

En cada encuentro del taller, los asistentes serán recibidos en Actitud Pandora con una puesta en escena: mesitas individuales con espejos, una merienda y un cafetero que los recibe.

El cafetero es representado por Gonzalo Dato, que es el encargado de servir el café y atender a los invitados. ¡Y atención! Que todo lo que se sirve es casero y libre de gluten.

Alfaro Valente es quien organiza el vestuario y los accesorios, ya que en el proceso creativo quienes lo deseen podrán utilizar los que están disponibles en la sala, que para quienes no la conocen, tiene percheros repletos de indumentaria, desde vestidos de fiesta hasta ropa vintage.

“Al primer taller concurrieron personas que nunca habían estado con una paleta de sombras, con una brocha; no tenían experiencia, pero la dinámica de juego les permitió a todos jugar y relajarse”, expresó Gonzalo.

VIVIR LA EXPERIENCIA EN CAMARÍN CAFÉ

“Entrar a Pandora fue mágico, desde el olor a café recién molido hasta ver las mesas con espejos y luces personales. Lis es muy didáctica y tiene mucha paciencia para explicar”, detalló Regina Gaska, una de las asistentes del primer encuentro.

Por otra parte, Mariana Libenson, que también participó, agregó:

“El taller propone explorar tanto las posibilidades de los materiales y sus técnicas como la propia expresividad. El maquillaje funciona como una máscara que invita al juego de convertirse en otro, y en ese proceso, permite redescubrir aspectos de uno mismo”.

ACTITUD PANDORA: TEATRO INDEPENDIENTE Y CULTURA

Quien posea un poco de imaginación podría hacer sus propias conjeturas de por qué esta sala en Comodoro se llama Actitud Pandora. Lejos de las metáforas y suposiciones, este espacio teatral es parte del engranaje cultural de la ciudad y allí se generan producciones artísticas que forman parte de la identidad comodorense.

Actitud Pandora funciona como sala teatral independiente, y allí se presentan los diferentes elencos de la ciudad y también recibe a compañías teatrales del país que se encuentran en gira.

En este segundo semestre se estrenarán en Actitud Pandora más proyectos teatrales que la sala viene trabajando desde el año 2024.

“Se viene el estreno de Bandido de Ponis, que es un unipersonal de mi autoría y en el que también actúo”, afirmó Gonzalo Dato. En esta producción participa también Alfaro Valente como asistente de dirección, vestuario y arte.

En octubre está previsto el estreno de una obra teatral que también produce Pandora, donde actúan actrices y actores de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia.

Se dictó un taller de producción teatral donde se trabajó la búsqueda y construcción de imágenes, y en agosto se comenzó con el montaje de lo que va a ser esa producción final.

En septiembre vuelve el Ciclo de Conversaciones con el Arte con Luz Ramírez como moderadora. El espacio propone descontracturar la experiencia artística y sacar el arte de ese lugar elitista en el que muchas veces se lo ha ubicado a lo largo de la historia, y acercarlo al público en general.

Con Camarín Café, Lis Medina y Actitud Pandora abren la puerta a una experiencia distinta, donde el maquillaje se convierte en un puente hacia la creatividad y la expresión personal. Un espacio que reafirma el compromiso de la sala con una cultura viva, participativa y genuinamente comodorense.