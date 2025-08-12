Avanza la venta de las entradas para el gran show de Miranda! en Comodoro

Ale Sergi y Juliana Gattas son Miranda!, el dúo pop más importante de Latinoamérica.

✨️El dúo pop más importante de latinoamérica llega a Comodoro!!

👉Sábado 6 de septiembre 21hs (apertura de puertas)

📍En Predio Ferial🙌SHOWS ATP

🎟Anticipadas en www.paseshow.com.ar @paseshow y en:La Rockeria: 865, CYG, Pellegrini.

La banda

La banda es reconocida por su extravagante presencia en escenario, canciones pegadizas y ritmos que van desde la balada al rock, y lleva más de 20 años haciendo un hit tras otro.

Del under porteño a los principales escenarios de América Latina y el mundo, pasando por los podios de los más destacados rankings y ganando los premios más importantes,

Miranda! logró crear una identidad artística única.

Miranda! está causando furor en la escena de la música latina.

Los reyes del pop tienen casi 9 millones de oyentes mensuales en Spotify y en su canal oficial de YouTube tienen más de 700.000 suscriptores, con más de 300 millones de reproducciones en todos sus videos musicales.

Actualmente es el grupo pop más importante de los últimos tiempos del habla hispana, ovacionados y galardonados con las gaviotas de oro y plata en la reciente edición del Festival de Viña del Mar.

El último álbum Hotel Miranda! lleva al momento más de 300M de streams logrando ser uno de los trabajos discográficos más exitosos de la banda en su carrera. Allí el dúo se une a exponentes de la nueva generación como María Becerra, FMK, Catriel, Emilia, Bandalos Chinos, Sofía Reyes, Francisca Valenzuela, Juan Ingaramo y grandes ídolos de la canción popular como Cristian Castro, Chano, Andrés Calamaro, Lali y Emmanuel Horvilleur.

Miranda! eligió de su incontable cantidad de hits, 12 para reversionar junto a una gran

variedad de artistas y productores, convirtiendo esta obra en una de las más escuchadas en la actualidad. Hotel Miranda! recibió el Gardel de Oro, el premio más importante de la industria musical argentina.

