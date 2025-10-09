Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una noche única. Ángela Leiva, una de las voces más potentes y queridas de la música tropical argentina, llega con un show exclusivo que promete emoción, baile y una energía arrolladora.

La cita será el viernes 17 de octubre, en el predio de la Sociedad Rural, que abrirá sus puertas desde las 23:00 horas.

De la mano de Ibiza Producciones, la reconocida cantante presentará un repertorio que recorrerá todos sus grandes éxitos, en un espectáculo pensado para cantar, bailar y vibrar junto a su público.

Pero eso no es todo: la noche contará con una invitada de lujo, la talentosa Damaris Melina, quien compartirá escenario con la “Reina de la Cumbia” para ofrecer un show inolvidable que combina carisma, fuerza interpretativa y toda la pasión de la movida tropical.

Con una trayectoria consolidada, Ángela Leiva continúa siendo una de las figuras más destacadas del género, con presentaciones a sala llena en todo el país y miles de seguidores que la acompañan en cada nueva etapa de su carrera.

Su regreso a Comodoro genera una gran expectativa entre los fanáticos, que aguardan volver a disfrutarla en vivo después de un tiempo sin presentaciones en la ciudad.

Entradas y puntos de venta:

Las entradas ya están disponibles en los siguientes puntos:

🎟️ Merlín Discos – San Martín y Pellegrini 874 🎟️ Shopping del Sur – Rivadavia 1335

🎟️ CC Indumentaria – Alejandro Maíz 847, Km 8 🎟️ Venta online: MBticket.com.ar