Andrés Calamaro llega a Comodoro Rivadavia con su “Agenda 2025 Tour”

Con una trayectoria que lo consagra como uno de los cantautores hispanos más influyentes de las últimas décadas, Calamaro viene recorriendo Latinoamérica y

Europa con un repertorio en constante movimiento, que combina clásicos eternos y joyas menos conocidas de su vasta discografía.

Ovacionado en cada presentación, el artista logra que sus canciones —desde “Flaca”, “Mil Horas” y “Sin Documentos” hasta “Para No Olvidar” o “Estadio Azteca” se renueven en vivo con nuevos matices, improvisaciones y versiones que superan el paso del tiempo.

Ángela Leiva llega a Comodoro Rivadavia con un show exclusivo en la Sociedad Rural

Lo acompaña su banda habitual, integrada por Germán Wiedemer, Julián Kanevsky, Mariano Domínguez, Andrés Litwin y Brian Figueroa, junto a la potencia de los

vientos de Andrés Ollari y Pablo Fortuna. Juntos ofrecen un espectáculo arriesgado, vital y siempre distinto, fiel al estilo de Calamaro.

ENTRADAS

📍 Lugar: Gimnasio socios fundadores

📆 Fecha: 2025-10-31

🕧 Hora: 9:00PM