El fenómeno teatral del año, “Cha Cha Cha”, llega a Comodoro Rivadavia de la mano de CDM Producciones Patagónicas y sus creadores originales, Alfredo Casero y Fabio Alberti.

Luego de una temporada consagratoria en la calle Corrientes que agotó localidades, el show inicia su gira nacional para demostrar que su humor, lejos de ser una reliquia nostálgica, es más vigente que nunca.

La cita será el lunes 13 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro María Auxiliadora (España 1066). Las entradas online ya se encuentran disponibles con precios desde $40.000.

Más que nostalgia: un acto de fidelidad artística

“Cha Cha Cha” no es solo un viaje a los años 90. Para Casero y Alberti, este regreso es un “acto de fidelidad artística”. Se trata de reencontrarse con un material que, en su esencia, nunca envejeció: un humor que se atreve a ser incómodo, poético, político y profundamente liberador. Los sketches que marcaron a una generación vuelven al ruedo con la misma energía anárquica y la misma mirada sagaz sobre la realidad argentina.

Este fin de semana llega el Festival de Diseño “Comodoro Inspira": desfiles, workshops y mucha música

El anuncio de la gira nacional e internacional confirmó que “Cha Cha Cha” trasciende el recuerdo para convertirse en un evento teatral vivo y palpitante, que atrae tanto a quienes lo vivieron en su época dorada en la televisión como a nuevas audiencias ávidas de un humor con contenido.

Un ícono de los 90 en la TV argentina

“Cha Cha Cha” fue, a principios de los 90, un programa revolucionario que rompió los moldes del humor tradicional en la televisión argentina. Con personajes inolvidables y sketches que se burlaban de las instituciones, la política y las costumbres sociales, Casero y Alberti se consolidaron como la voz de una generación, creando un estilo único que mezclaba el absurdo con la aguda crítica social.

Festival “Viento Empapa” 2025 en Comodoro: actividades gratuitas y homenaje a María Elena Walsh

Su regreso a los escenarios no es una simple reposición de los viejos éxitos, sino una reafirmación de que ese espíritu transgresor sigue siendo necesario. Una oportunidad para experimentar en vivo la química única de este dúo legendario y comprobar que el buen humor, el que deja pensando al espectador, no tiene fecha de vencimiento.