SALA DE ACTITUD PANDORA

Show de stand-up 🎙️🤣Vuelve @comodorocomedy con “Noche de Stand-up”. Anita Foster, Willy Legari y Gori, los standaperos comodorenses que no paran de hacer reír.

Este viernes 24 de octubre a las 21 hs

🍷 Reservá tu lugar, mandá mensaje al WhatsApp 💬 297 416 1200

“Black Flamingo” de Gonzalo Dato

Un espectáculo que mezcla el teatro con la magia del café concert 🎭🪄 en el centro de Comodoro Rivadavia. 📍Disfrutá de una noche diferente en el excéntrico, extravagante y deslumbrante Hotel Flamingo. ✨

Sábado 25 de octubre a las 20 hs.

Gastronomía, folclore, artesanos y emprendedores: todo sobre el nuevo “Patio Norteño” en el barrio Laprida

🦩 Reservá tu lugar, mandá mensaje al WhatsApp 💬 297 416 1200

SALA DE MA'QUETEATRO

La erupción de la memoria de Pablo D'elia

María es una antropóloga que comienza a perder la memoria. En ese territorio incierto donde lo real y lo imaginado se confunden, su hija Sami y Luz intentan acompañarla en medio de la incertidumbre. Los recuerdos emergen como erupciones que sacuden la intimidad familiar, despiertan heridas y replantean vínculos.

Viernes 24 de Octubre a las 21 hs

📍Sala Ma'queteatro: Av. Roca 1195 (esquina Del Trabajo)

Oktoberfest 2025 en Comodoro: otro fin de semana con cervezas, música y artesanos

🎫Reservas WhatsApp 297 435 9112

🙋🏻‍♀️En escena: Mariela Garolini - Macarena Ligo - Natalia Bohé Aizpeolea

🙋🏻Dirección y puesta en escena: Matías Rodríguez Dávila. Producción: 🤌🏼Ma'queteatro

Función de Teatro Espontaneo "El Ritual"

Un tipo de teatro sin libretos previos, en construcción a través de narraciones y diferentes estructuras dramáticas. A partir de herramientas del teatro Espontáneo/ Playback se construye en lo colectivo con lenguajes artisticos y las resonancias del compartir.

🗓️Sábado 25 de octubre, 20 hs.

📍Sala Ma'queteatro: Av. Roca 1195 (esquina Del Trabajo)

¿Todavía no le compraste el regalo a mamá? Este sábado habrá feria de artesanos y emprendedores en Comodoro y Rada Tilly

🎫Reservas WhatsApp 297 435 9112

SALA TEATRO DISLOCADOR

“Freno de mano”, de Víctor Winer. Una comedia negra que deja al descubierto la crisis emocional y económica que atraviesa un matrimonio argentino. Mientras ella espera ser intervenida quirúrgicamente, él está a punto de cumplir su gran sueño. ¿Y vos, hasta dónde sos capaz de llegar con tal de cumplir tus sueños?

🗓️Viernes 24 de octubre a las 21 h.

🙋🏻‍♀️En escena: María Elena Bohme, Óscar Blanco.

Dirección, puesta en escena y operación técnica: Ana Pérez.

📍Teatro Dislocado Pellegrini 928,

Fede Cyrulnik llega a Comodoro en noviembre con su nuevo unipersonal

🎫Reservas WhatsApp 2974 376 537

Producción: Desconexión Teatral.

SALA KULTURAL 5

“El cruce” de Rafael Bruza.

La estepa sureña y sus surcos encuentran a dos peregrinos en búsqueda incansable. El camino, la intemperie y el territorio se mezclan en esta aventura de encontrar algún vestigio del presente.

📅 Sábado 25 de octubre, 21 hs

Kultural5 (Gutiérrez 1060, KM5)

🙋🏻‍♀️ En escena: Aníbal Rojas y Lucho Serrats

Técnica y asistencia de dirección: Mateo Salich

🎶 Diseño sonoro: Lucho Serrats. Diseño gráfico: Mateo Salich

🙋🏻 Dirección general: Lucho Serrats Produce: Viceversa y Kultural5

Confirmaron las bandas invitadas que tocarán en los dos shows de La Renga en Comodoro

📩 Reservas por inbox a @viceversateatral o @kultural5_circulocirco | WhatsApp: 297 5382751