Agenda de teatro independiente en Comodoro Rivadavia: ¿Qué hacer este fin de semana?
El teatro independiente en Comodoro Rivadavia tiene su agenda abierta y este fin de semana el público podrá disfrutar de 6 obras teatrales.
SALA DE ACTITUD PANDORA
Show de stand-up 🎙️🤣Vuelve @comodorocomedy con “Noche de Stand-up”. Anita Foster, Willy Legari y Gori, los standaperos comodorenses que no paran de hacer reír.
Este viernes 24 de octubre a las 21 hs
🍷 Reservá tu lugar, mandá mensaje al WhatsApp 💬 297 416 1200
“Black Flamingo” de Gonzalo Dato
Un espectáculo que mezcla el teatro con la magia del café concert 🎭🪄 en el centro de Comodoro Rivadavia. 📍Disfrutá de una noche diferente en el excéntrico, extravagante y deslumbrante Hotel Flamingo. ✨
Sábado 25 de octubre a las 20 hs.
🦩 Reservá tu lugar, mandá mensaje al WhatsApp 💬 297 416 1200
SALA DE MA'QUETEATRO
La erupción de la memoria de Pablo D'elia
María es una antropóloga que comienza a perder la memoria. En ese territorio incierto donde lo real y lo imaginado se confunden, su hija Sami y Luz intentan acompañarla en medio de la incertidumbre. Los recuerdos emergen como erupciones que sacuden la intimidad familiar, despiertan heridas y replantean vínculos.
Viernes 24 de Octubre a las 21 hs
📍Sala Ma'queteatro: Av. Roca 1195 (esquina Del Trabajo)
🎫Reservas WhatsApp 297 435 9112
🙋🏻♀️En escena: Mariela Garolini - Macarena Ligo - Natalia Bohé Aizpeolea
🙋🏻Dirección y puesta en escena: Matías Rodríguez Dávila. Producción: 🤌🏼Ma'queteatro
Función de Teatro Espontaneo "El Ritual"
Un tipo de teatro sin libretos previos, en construcción a través de narraciones y diferentes estructuras dramáticas. A partir de herramientas del teatro Espontáneo/ Playback se construye en lo colectivo con lenguajes artisticos y las resonancias del compartir.
🗓️Sábado 25 de octubre, 20 hs.
📍Sala Ma'queteatro: Av. Roca 1195 (esquina Del Trabajo)
🎫Reservas WhatsApp 297 435 9112
SALA TEATRO DISLOCADOR
“Freno de mano”, de Víctor Winer. Una comedia negra que deja al descubierto la crisis emocional y económica que atraviesa un matrimonio argentino. Mientras ella espera ser intervenida quirúrgicamente, él está a punto de cumplir su gran sueño. ¿Y vos, hasta dónde sos capaz de llegar con tal de cumplir tus sueños?
🗓️Viernes 24 de octubre a las 21 h.
🙋🏻♀️En escena: María Elena Bohme, Óscar Blanco.
Dirección, puesta en escena y operación técnica: Ana Pérez.
📍Teatro Dislocado Pellegrini 928,
🎫Reservas WhatsApp 2974 376 537
Producción: Desconexión Teatral.
SALA KULTURAL 5
“El cruce” de Rafael Bruza.
La estepa sureña y sus surcos encuentran a dos peregrinos en búsqueda incansable. El camino, la intemperie y el territorio se mezclan en esta aventura de encontrar algún vestigio del presente.
📅 Sábado 25 de octubre, 21 hs
Kultural5 (Gutiérrez 1060, KM5)
🙋🏻♀️ En escena: Aníbal Rojas y Lucho Serrats
Técnica y asistencia de dirección: Mateo Salich
🎶 Diseño sonoro: Lucho Serrats. Diseño gráfico: Mateo Salich
🙋🏻 Dirección general: Lucho Serrats Produce: Viceversa y Kultural5
📩 Reservas por inbox a @viceversateatral o @kultural5_circulocirco | WhatsApp: 297 5382751