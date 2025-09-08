Este sábado 13 de septiembre llega a Comodoro Rivadavia “Rey Garufa y sus Timadores”. La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará en El Sótano Pub (San Martín 239)

Las entradas para el recital ya se encuentran a la venta. Los interesados pueden adquirirlas de forma física en La Rockería, ubicada en Pellegrini 865, o a través de la plataforma digital @norteticket

Sobre “Rey Garufa y sus Timadores”

Con una trayectoria que supera los 15 años, Rey Garufa y sus Timadores se consolidó como uno de los proyectos tributo más reconocidos de la escena ricotera.

La agrupación nació en 2008 en la ciudad de Tandil, con el objetivo inicial de interpretar la música de “Los Redondos” en salas de ensayo. Sin embargo, su propuesta rápidamente trascendió al ámbito de los recitales en vivo, integrándose al vasto colectivo de bandas que rinden homenaje al legendario grupo.

Un hito significativo en su carrera fue su participación en el documental “Piedra que Late”, donde compartieron escenario con figuras históricas del rock argentino como Gaspar Benegas y Pablo Sbaraglia. Esta exposición contribuyó notablemente a ampliar su popularidad y a difundir su trabajo a lo largo de diversas provincias y localidades del país.

La formación actual está compuesta por Santiago Núñez en voz, Octavio Ballesteros y Batt Pedraza en guitarras y coros, Diego Giménez en bajo, Ignacio Rivero en batería y Esteban Romay en saxo. Juntos prometen una noche cargada de los clásicos inmortales que marcaron a generaciones.

