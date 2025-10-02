Técnica Superior en Periodismo y Producción de Contenidos (Éter Escuela de Comunicación). Actriz y narradora de historias de vida, cultura y emprendedores. En Comodoro Rivadavia, cuento lo que nos pasó y lo que nos pasa.

El teatro independiente en Comodoro Rivadavia, en estos últimos 5 años, creció de manera exponencial. En diferentes puntos de la ciudad se abrieron pequeñas salas que son el hogar de las producciones locales.

Actualmente, las propuestas teatrales son variadas y se mantienen en el tiempo. Esta constancia posibilita el crecimiento de cada obra y le da la oportunidad al público local de disfrutar y habituarse a una práctica: para los comodorenses, las salidas teatrales son una opción posible.

La obra “Maté un tipo” es parte de este circuito teatral y, con 17 funciones en su haber, sigue dando que hablar al público comodorense.

Una familia aparece en escena y se entremezcla con el público; como si nadie los viera, Ernesto, Marta y Julieta revelan sus instintos más crueles y oscuros. “Maté un tipo”, confiesa uno de ellos y, a partir de allí, se desata una vorágine de hechos y confesiones que exponen la violencia en su máxima expresión.

Ana Pérez, directora de esta obra de teatro, compartió con ADNSUR parte del proceso que llevó adelante con el elenco Desconexión Teatral. Una puesta en escena que genera una reflexión incómoda pero necesaria: “¿Hasta dónde una sociedad naturaliza y justifica los hechos de violencia?”

DESCONEXIÓN TEATRAL, UN ELENCO COMODORENSE

El elenco Desconexión Teatral se conformó en 2023, aunque la mayoría de sus integrantes trabajaban juntos en talleres desde 2022.

“A partir del entrenamiento y el juego teatral, el grupo tuvo la inquietud de preparar obras y fue así que nos metimos en la búsqueda de un texto que nos reuniera”, comentó la directora.

Después de una larga búsqueda, el grupo se decidió por el texto de Daniel Dalmaroni.

“No fue una elección, creo que fue un encuentro con el texto. Es una obra que interpela directamente al espectador sobre la violencia normalizada”, expresó Ana Pérez.

A través de una puesta en escena circular, despojada y con el público como parte del espacio, el elenco explora los límites del humor negro para generar una reflexión. “Maté un tipo” es una experiencia teatral íntima que busca sacudir la indiferencia.

HABLAR DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL ARTE

El elenco consideró muy importante poner sobre la mesa un tema que atraviesa a la sociedad de manera constante: la violencia en sus múltiples formas, que se naturaliza y que es parte de la cotidianeidad y, en general, que poco se cuestiona.

La propuesta hace que el espectador se enfrente a situaciones absurdas y cómicas en la superficie, pero que esconden capas de una violencia sistemática.

“Es necesario hablar de la violencia y enfrentarla. Diariamente estamos rodeados de dichos y actos violentos y los asumimos como normales”, enfatizó la directora.

Mientras la obra se desarrolla, los espectadores comprenden, a través del humor, las diferentes actitudes de violencia que esconde esta familia en su vida diaria, más allá del hecho concreto de “maté a un tipo”.

UNA PUESTA EN ESCENA DIFERENTE

La puesta en escena es también una forma de contar, más allá del texto. La propuesta es inmersiva ya que “Maté un tipo” no tiene el formato tradicional a la italiana. Las actrices y actores están entre el público en una propuesta circular, donde todos comparten el mismo espacio físico.

No hay escenografía y el vestuario es neutro. El blanco y el negro son los protagonistas de un elenco que se traslada descalzo y que aparece y desaparece entre el público en cada apagón.

“La violencia no tiene una forma específica, no se la puede encasillar en un estereotipo de persona; por eso elegí el despojo absoluto”, indicó la directora.

Las sillas están puestas en círculo y todos están incluidos. No hay posibilidad de mirar para otro lado ni de darse la espalda. Esta fue una decisión conceptual de la directora: el círculo une inevitablemente y nadie puede ocultarse en la oscuridad.

EL ESPECTADOR QUE RÍE NERVIOSO

La capacidad de las salas en las que se presentan también es parte de la propuesta. La idea es que los espectadores no superen las 40 personas, para no perder el ambiente de intimidad.

“Cada función es única; yo hago la técnica también y puedo observar la tensión del público, las risas nerviosas que descomprimen, las miradas entre ellos y, a veces, en voz muy baja, los comentarios que se despiertan”, expresó Ana Pérez.

La obra es tramposa en ese sentido: usa el humor negro y lo absurdo para generar complicidad, para que el espectador se ría y, un segundo después, se pregunte de qué se está riendo.

“Después de las funciones recibimos muchos mensajes; el público analiza, ata cabos y relaciona la obra con situaciones de la vida real; la obra los atraviesa”, comentó la directora.

“Maté un tipo” se consolida como propuesta en el circuito independiente de Comodoro Rivadavia. En un contexto donde el trabajo artístico se sostiene con mucho esfuerzo, esta obra forma parte proyecto cultural de la ciudad.

Desconexión Teatral reafirma su compromiso, este elenco no solo cuenta una historia, sino que encuentra en el teatro una herramienta indispensable para concientizar.

FICHA TÉNICA

“Maté a un tipo” de Daniel Dalmaroni

Sábado 04 de octubre a las 21 hs. en Actitud Pandora

En escena: Agustín Rodríguez, Mariel Kenes, Soledad Ponce, Jorge Garrido.

Dirección y Puesta en Escena: Ana Pérez

Fotografía: Casandra Mora

Producción: Desconexión Teatral @dcteatral