El barrio Astra recibirá a la primavera con un evento cultural organizado por la Biblioteca Popular Astra que reunirá teatro, música, circo y juegos durante tres días consecutivos.

La propuesta comenzará el viernes 19 de septiembre a las 21:00 en el Cine Teatro Astra con la obra “600 gramos de olvido”, apta para mayores de 16 años. Escrita por Daniel Dalmaroni, la pieza retrata la historia de amor de dos adolescentes en los convulsionados años 70 en La Plata. La obra, galardonada con dos premios ACE, promete una apertura de alto nivel artístico.

El ciclo continuará el sábado 20 de septiembre a las 21:00 con el espectáculo “Cuatrotango y otras yerbas”, una propuesta apta para todo público que combina poesía, música, pintura y movimiento en un viaje colectivo por distintas disciplinas artísticas.

La celebración culminará el domingo 21 de septiembre con actividades orientadas a niños, niñas y adolescentes. A las 15:00 se presentará el Circo Antifaz en el Cine Teatro Astra.

Mientras que a las 16:30 será el turno de Girajuegos en la Biblioteca Popular Astra, garantizando una tarde de diversión y encuentro comunitario.

De esta manera, Astra es un punto de encuentro cultural y festivo para todos los comodorenses, celebrando la primavera con arte en todas sus formas.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

Las entradas tienen un valor de $13.000 por evento y corresponden únicamente al espectáculo del día. Cabe aclarar que no son válidas para toda la programación del evento.

Se pueden adquirir ingresando al sitio web de Tu Entrada Web o comunicándose con la Biblioteca Popular Astra a través de sus redes sociales:

Instagram: @labibliodeastra

Facebook: Biblioteca Popular Astra

¿QUÉ ES EL FESTIVAL ESPERAMOS LA PRIMAVERA EN ASTRA Y CUÁNDO SE CREÓ?

El festival “Esperamos la Primavera en Astra” nació en 2014 como una propuesta cultural comunitaria que cada año reúne a vecinos y artistas en torno al arte, la música y el teatro.

Desde sus inicios, se consolidó como un espacio de encuentro con una variada programación que incluye obras teatrales, espectáculos musicales y actividades para todas las edades.

Durante 2020 y 2021, la celebración se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19, retomando en 2022 con gran convocatoria. Este 2025, el evento alcanzará su 10.° edición, reafirmando su vigencia como uno de los encuentros culturales más esperados de la ciudad.

LA BIBLIOTECA POPULAR ASTRA: CASI 18 AÑOS PROMOVIENDO LA CULTURA EN COMODORO

Se fundó el 31 de octubre de 2007, cuando un grupo de vecinos decidió fomentar la cultura en el barrio y la ciudad, dando vida a la Biblioteca Popular Astra, bajo una asociación sin fines de lucro y autónoma. Desde ese momento, su comisión se dedica a impulsar actividades culturales, convencidos de que el arte y la cultura se construyen colectivamente y son esenciales para la vida.