“De Santo Nada” celebra sus 20 años este sábado con un festival a beneficio del Hospital Regional

Este sábado 27 de septiembre la banda de rock patagónico festeja sus 20 años de carrera musical con un show a beneficio del Hospital Regional en el Centro Cultural. Para la entrada, el público deberá asistir con elementos de limpieza o de librería.

Según anticiparon, esa tarde el personal del hospital estará desde las 15 horas realizando controles de glucemia y tensión arterial, y a las 19 horas comenzará el show de la banda, que se extenderá hasta las 21 horas.

Al cierre de la fecha se procederá con la entrega de todos los elementos donados. Además, los músicos comunicaron que para el evento habrá venta de remeras del grupo, se entregarán souvenirs, letras impresas para que el público participe, y contarán con sonido y luces de primer nivel, pantalla gigante LED y salida por YouTube vía streaming.

El recital se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural. Cumpliendo 20 años de trayectoria, tres discos publicados y una historia que incluye telonear a leyendas como Ratones Paranoicos, La Mississippi y Víctor Heredia, esta banda comodorense vuelve al escenario con su propuesta potente, letras sentidas y un show de festejo pleno.

¿Qué vas a escuchar? Rock alternativo con raíces profundas: canciones como "Camaleón", "Vuelan" y "Entérate", y una puesta en escena que celebra lo mejor de la banda.

Todo su material se encuentra disponible en Spotify y en su canal de YouTube; además podés encontrarlos en las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok.