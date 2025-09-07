Perder una billetera, un celular o cualquier objeto de valor en un lugar público suele ser motivo de angustia. En muchos casos, la pérdida de estos elementos puede arruinar por completo un momento que debería ser de disfrute.

Sin embargo, en medio de ese desconcierto también hay lugar para las buenas noticias. A pesar del contexto difícil que atraviesa el país, los gestos de honestidad siguen existiendo y sorprenden. Hay personas que, sin dudarlo, devuelven lo que encuentran, priorizando el bienestar del otro por encima de cualquier interés personal.

Ese fue el caso de Adrián Pallares, reconocido periodista de espectáculos, que vivió un tenso momento durante el partido de la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental. El comunicador pensó que había perdido su billetera para siempre, pero lo que parecía una noche amarga terminó con un gesto ejemplar que se volvió viral.

La penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no solo dejó una nueva victoria del conjunto nacional frente a Venezuela, sino también una anécdota para recordar. Pallares vivió un momento inesperado durante el partido, cuando notó que había perdido su billetera.

“Perdí o me la ‘sacaron del bolsillo’. En el segundo tiempo me di cuenta y decidí no amargarme ni amargar a mi familia con el tema y seguimos disfrutando”, relató Pallares a través de sus redes sociales. A pesar del mal trago, eligió no arruinar la noche.

La sorpresa llegó poco después: “En camino a casa recibí un mensaje por IG y era el capo de Eze, el mejor vendedor de panchos del mundo mundial, que tenía la billetera. Hoy sábado vine a Vélez, donde toca Lali, porque Ezequiel labura acá. Llega muy temprano a la cancha para organizar todo y recién a la tarde/noche podrá empezar a vender panchitos”, contó el conductor, que fue a recuperar sus pertenencias y aprovechó para agradecer públicamente al joven trabajador.

Junto a una foto con Ezequiel, Pallares cerró su publicación con una reflexión que fue celebrada por cientos de usuarios: “Vuelvo feliz con el alegre sabor de que los buenos somos más y nos ayudamos. Gracias, campeón, y hoy cómprenle muchos panchos en el recital”.

La historia se viralizó rápidamente y en los comentarios abundaron los elogios hacia Ezequiel por su honestidad y solidaridad. “La honestidad vale oro”, “Qué lindo gesto. Se nota que todavía hay gente honesta”, “Siempre se encuentra a buena gente”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación.

