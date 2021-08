El periodista Adrián Pallares se disculpó al aire con sus compañeros de "Intrusos en el espectáculo", por haber decidido cortar abruptamente un móvil en el que estaba participando Nancy Pazos, hablando de Florencia Peña. y las visitas a la quinta de Olivos.

De esta forma, Pallares admitió su error por su determinación, de la que se hizo cargo plenamente.

Así lo dijo al aire en el programa de América en las últimas horas.

Así lo hizo luego que trascendiera y mencionaran que Ángel de Brito le había enviado una carta documento a Pazos, ahora panelista de Flor de Equipo tras los dichos que sintió que tuvo hacia él.

Así, Pallares hizo su autocrítica: "aprovecho para decir algo que no dije el otro día y es pedirle disculpas a mis compañeros y en especial a mi compañero (Rodrigo Lussich) porque la decisión abrupta de cortar el móvil los otros días fue mía en ese momento por como venía el móvil. La verdad es que no lo tendría que haber hecho y podríamos haberlo solucionado y seguir charlando. Vuelvo a verlo y no me resulta simpático porque me parece que no correspondía”.

“Así que les pido disculpas a mis compañeros y en especial a mi compañero ya que no era una decisión que tenía que haber tomado solo. Lo importante hubiera sido seguir charlado un poco más con Nancy, para mí no estaban dadas las circunstancias y ella no estaba receptiva a una charla”, dijo.