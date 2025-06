Nacido en Bahía Blanca, lo descubrió Raul Lavie en Ingeniero White, durante una conferencia de prensa donde ofició de mozo, y en su corazón siempre tuvo guardado un pedacito del sur de la Patagonia. El propio cantante lo ha mencionado en sus conciertos en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, ciudad del Gorosito donde admitió que “lugares así abrigaron años de mi más tierna infancia”.

Lo cierto es que siempre se rumoreó que Abel vivió en Comodoro Rivadavia o en Caleta Olivia. Algunos portales indican que lo hizo en las dos ciudades. Sin embargo, quienes lo conocieron de chico aún recuerdan sus pequeñas travesuras en la ciudad del Gorosito.

Rene Rodriguez, “Pochi”, tiene 84 años y conoce a la familia de Abel de toda la vida. “Es un divino, siempre fue muy buena persona”, dice a ADNSUR al ser consultada por el vínculo del cantante con esta región.

“Yo lo conocí a Abel cuando tenía 2 años, lo conocí en Caleta Olivia, donde vivía con los papás y los hermanos”, cuenta Pochi. “Su papá trabajaba en el Banco del Sur, que ahora es Banco Macro. Ahí lo conocimos con mi marido, resulta que teníamos familiares en común y como ellos estaban solos en Caleta nos hicimos amigos y prácticamente venían todos los fines de semana al campo”.

Pochi también es de Bahía Blanca, pero conoció a Agustín Prieto de Caleta Olivia y se conectó con la Patagonia. Ambos venían de una relación anterior, se enamoraron y decidieron vivir juntos. Así, la vida pasaba entre Bahía Blanca, en invierno, y el campo en la zona Fitz Roy en verano.

Fue en esos días en la Patagonia que Pochi conoció a “Rulo”, el padre de Abel, y luego a Susana. Él trabajaba como banquero en el Banco del Sur y ellos fueron a abrir una cuenta, sin imaginar que tenía unos primos en común con su marido. Así comenzaron a compartir momentos y nunca más se separaron.

Susana y Pochi hoy son grandes amigas y todavía comparten cumpleaños, té canasta, desfiles, recordando aquellos tiempos en la Patagonia en que todo era muy distinto.

A la distancia, Pochi recuerda al pequeño Abel y su amor por el canto. "Toda la vida cantó, era terrible, subía a la camioneta cuando salían a recorrer el campo e iba siempre cantando. Era un divino, muy buena persona. Con mi marido se llevaba muy bien, le gustaba que le ensille el caballo y salía a cabalgar, era chiquito, pero siempre fue muy buena persona como se lo ve en la tele".

Durante unos años, la familia de Abel vivió en Caleta Olivia y luego tuvo un paso por Tierra del Fuego, donde Rulo fue a trabajar. Vivieron en Río Grande y alguna vez Pochi y su marido los fueron a visitar. Abel era chiquito. “Me acuerdo que andaba en triciclo. Él tendría cuatro o cinco años. Compartimos mucho”.

En 2006 Agustín finalmente falleció. Pochi vino dos años más al campo y luego nunca más volvió a esa zona. La tierra finalmente se vendió y solo quedaron los recuerdos con la Patagonia, aquellas noches de verano en que el fogón ardía hasta tarde y aquellos fríos días de invierno en que rompían el hielo con pico y pala para que las ovejas pudieran tomar agua. Pochi recuerda con alegría aquella época, como también a ese pequeño niño que formó “una familia hermosa, trabaja mucho y que tiene una voz maravillosa”.

LAS DOS PROMESAS QUE CUMPLIÓ ABEL PINTOS A UNA MUJER DE CALETA OLIVIA

Cuando habla de Abel transmite el cariño que siente por él, no con el famoso, sino con el niño y su familia.

“Me emocionó, porque sentirlo cantar a Abel es hermoso. Un día me dijo: ‘tía si tengo un varón le voy a poner Agustín’. También otra vez me dijo: ‘me voy a comprar un campo, porque nosotros teníamos el campo y bueno se ha comprado uno. Entonces las dos cosas que me dijo que iba a hacer lo hizo. Es un lindo chico, muy buena persona. Si ves una foto de su hijo es igual a como él cuando era chico”, dice, con orgullo y cariño.

Esta noche Abel Pintos se volverá a presentar en Comodoro Rivadavia, una ciudad por la que ha pasado en varias oportunidades. Será su regreso luego de cuatro años y seguramente un momento especial, en el marco de sus 30 años de carrera, donde recordará sus inicios, su tierna infancia y el campo, aquel lugar donde quedaron muchos recuerdos.