Abel Pintos se casó con Mora Calabrese

“Sábado para siempre. Te amo, Mora Calabrese”, escribió el cantante junto a una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram y que retratan el emotivo momento que acababa de vivir junto a su amada.

La primera de las imágenes, un primer plano de sus manos entrelazadas, no dejaba lugar a la duda: esos anillos, distintos entre sí, eran la prueba de que acababan de casarse.

Las siguientes fotos, en las que se los ve felices, celebrando el enlace, no hicieron más que confirmar la noticia. Entre los muchos comentarios que cosechó el mensaje en tan solo minutos, resaltó uno, el de su flamante esposa: “¡Para siempre! Te amo”, escribió la madre de Agustín, junto a un corazón.

Otros que reaccionaron a la noticia fueron Soledad Pastorrutti y Mey Granados, y la periodista Eleonora Pérez Caressi. “¡Felicidades, amigo! Amor siempre”, escribió la cantante oriunda de Arequito.

La ceremonia y la íntima celebración se llevaron a cabo en Resistencia, Chaco, el lugar de residencia de la pareja. Según informó la periodista Andrea Taboada en su cuenta de Twitter, el flamante matrimonio luego celebrará junto a sus allegados en Buenos Aires.

Pintos reveló en febrero que le había propuesto matrimonio a su novia, y mostró el video del íntimo momento en una publicación por el Día de los Enamorados. “Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días”, escribió en aquel momento.

En octubre, el cantante y su novia fueron padres de Agustín, el primer hijo de la pareja. Calabrese ya era madre de Guillermina, a quien Pintos considera también su hija.

“Cuando con Mora decidimos iniciar un camino de pareja, casi de inmediato le propusimos a Guillermina comenzar un camino de familia. Ella aceptó y yo entendí que debía pararme en otro lugar en la vida”, explicó el intérprete de “La llave” en una entrevista.

Y agregó: “Venía de muchos años de individualismo. Si bien en mi familia siempre se respetó eso, necesitaba limpiar los egoísmos de la individualidad. Tenía que empezar a tener una mirada y a entender las cosas como familia. Lo deseaba. Fue una decisión tomada desde el amor absoluto”.

“Es conmovedor, estoy muy movilizado. Me enseñan, me desafían emocional, intelectual y creativamente a diario. Tanto Guille como Agustín me enfrentan a eso, pero los desafíos siempre me han gustado mucho, así que vivo en un estímulo constante. Estoy muy a flor de piel, pero muy feliz”, expresaba sobre la paternidad.