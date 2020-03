BUENOS AIRES - En las últimas horas, Abel Pintos compartió una feliz noticia con todos sus seguidores. En poco tiempo el músico se convertirá en padre primerizo , y en sus redes sociales le informó a sus fans que él y su pareja, Moria Calabrese, agrandarán la familia con la llegada de su primer hijo en común (ella ya es mamá de una niña).

En su cuenta de Instagram, Pintos compartió una serie de mensajes. En el primero de ellos escribió: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción". A continuación, un ícono de una mujer embarazada, y luego la frase "¡gracias a la vida que me ha dado tanto!", junto a un corazón.

“Tengo un nudo en la garganta, una sonrisa de un kilo y medio en el medio de la cara, un silencio en el estomago y mil imágenes en la cabeza. En el corazón, en el corazón tengo una primavera. GRACIAS”— Abel Pintos on Twitter Link Abel Pintos on Twitter

Con respecto a su cuenta de Twitter, el músico se mostró muy feliz no solo por anunciar que en pocos meses lanzará nuevos temas, sino también por la llegada del bebé. En esa red social, él escribió el siguiente mensaje: "Tengo un nudo en la garganta, una sonrisa de un kilo y medio en el medio de la cara, un silencio en el estómago y mil imágenes en la cabeza. En el corazón, en el corazón tengo una primavera. GRACIAS".

Sí bien Abel es muy reservado con respecto a su intimidad, en los últimos meses abrió las puertas de su vida cotidiana y se mostró muy feliz junto a su pareja. En enero de este año compartió una primera foto de Mora, a quien conoció en 2013 y con la que mantiene una relación desde esa época. En el último San Valentín, Pintos se mostró muy enamorado y pleno en un vínculo de pareja que lleva varios años , y que en pocos meses recibirá a un nuevo integrante.