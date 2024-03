Oriana Sabatini llegó al país hace algunos días y este jueves mientras brindaba una entrevista a un reconocido programa de streaming reveló un insólito "talento" oculto.

Durante el programa que se emite en Olga, la influencer Nati Jota le hizo una pregunta inesperada a la futura mujer de la “Joya” y terminó siendo aun más sorprendente la respuesta dejando boquiabiertos a los presentes.

"Che Ori, en cuánto a si se animan a hacer algunas cosas en la relación... ¿vos sabés eructar?", señaló la joven periodista, que tuvo una contestación directa: "yo sé eructar, muy bien".

Nati Jota la apuró con una nueva pregunta sin pensar lo que iba a terminar sucediendo. "¿Te animás?", dijo. "Sí, pero me tienen que dar un segundito. Tengo que tomar aire...", anticipó.

En el estudio, la artista lanzó un eructo sorprendente que duró varios segundos, generando una particular reacción en Homero Pettinato: "no puede ser, no puede haber eructado así".

El video se viralizó en las redes sociales y muchos admitieron su sorpresa por lo hecho por la joven.