A lo Enzo Fernández: Marcelo Tinelli sorprendió con su nuevo look y realizó un contundente anuncio

Marcelo Tinelli arribó a Buenos Aires, luego de haber vivido en primera persona y junto a su hijo Lolo Tinelli, familia y amigos, todo el Mundial de Qatar 2022.

El reconocido presentador llegó al país, luego de haber tenido varias escalas en su vuelo, entre ellas en Madrid. Una vez asentado, el conductor reveló que las cábalas siguen, entre ellas, un radical cambio de look.

Tinelli buscó otro cambio en su imagen y se volvió a decolorar el pelo. A través de sus historias de Instagram, el presentador mostró el resultado: una cabellera platinada, casi blanca, realizada por sus peluqueros de confianza.

“Nuevo color de pelo con Zacarías y Ale que me cortó. A toda la gente de Cerini... El Tirri no sé qué hace ahí.”, comenzó diciendo Marcelo en un video, mostrando a los estilistas y a su primo que fue quien lo acompañó al salón.

“Groso colorista, groso cortador. Bancamos el verano con este corte”, cerró diciendo. Después, el conductor mostró el interior de la peluquería y “el Tirri” relató la historia y el origen del nombre de la peluquería para hombres.

“Tu nuevo look me gusta más que esa bandera que te habías hecho”, le reprochó De Brito. “Ya sabía que me ibas a decir eso, el palazo ya venía de entrada. Habíamos quedado con Lorenzo, cuando estábamos en Qatar, era que primero nos íbamos a hacer una bandera argentina en el pelo, que lo hicimos apenas llegamos”, le respondió Marcelo.

“Y después de cinco días, ya estaba la bandera, así que yo me quería poner este color y ahroa cumplí”, explicó Tinelli. “Y ahora viene el tatuaje en el pecho que es la segunda parte de la promesa, que va a tener de un lado la bandera argentina a color y del otro lado las caras de Diego y de Leo”, adelantó el conductor de Canta Conmigo Ahora, que aseguró que lo hará en febrero, cuando regrese de sus vacaciones.