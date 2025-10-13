Este lunes por la noche, las luces del escenario principal de La Voz Argentina se encenderán para coronar a un nuevo talento de la música nacional. Mientras cuatro finalistas buscan alcanzar la gloria, es inevitable mirar atrás y recordar a quien hasta hoy ostenta el título de último ganador: Yhosva Montoya. Hace tres años, en 2022, este joven oriundo de Gaiman, Chubut, conquistó al público y al jurado con una voz potente y una historia de vida marcada por la resiliencia.

Representante del equipo de Soledad Pastorutti, Yhosva se impuso en una reñida final contra Ángela Navarro, del equipo de Lali Espósito. Con el 52.4% de los votos del público, el joven patagónico no solo se llevó el premio mayor, sino también el reconocimiento de todo un país que se emocionó con su impronta y su profunda conexión con el folklore. Su victoria, bajo el ala de una de las figuras más importantes del género, le abrió las puertas a una carrera profesional que construyó con esfuerzo y dedicación.

Una historia de resiliencia: la música como refugio

La vida de Yhosva Montoya está repleta de particularidades que forjaron su carácter. Según contó él mismo durante el certamen, su nombre debía ser Joshua, pero un error en el registro civil lo transformó en Yhosva, una identidad única que hoy es su marca artística. Sin embargo, el hecho más determinante de su infancia fue la pérdida de su madre cuando tenía apenas 7 años. Este golpe lo llevó a encontrar en la música un canal para procesar el dolor y en la figura de su padre, un pilar fundamental de inspiración.

“Me refugié en la música, en la guitarra. Empecé a componer desde muy chiquito. Tengo canciones escritas para mi mamá y hasta el día de hoy las canto y la gente se emociona”, explicó Montoya durante su audición a ciegas en el programa. Esa sensibilidad fue, precisamente, una de las claves de su éxito. “La gente de Gaiman sabe lo que nosotros vivimos, y por eso a ellos también les llega”, agregó en aquel entonces, dejando en claro el fuerte vínculo con sus raíces.

Qué es de su vida tras la consagración

Lejos de conformarse con la fama efímera de un reality show, Yhosva utilizó la plataforma de La Voz para impulsar su proyecto musical. Desde su victoria hasta la actualidad, el artista desarrolló una intensa agenda de presentaciones que lo llevaron a recorrer distintos puntos del país. Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su actuación en el Senado Argentino, donde tuvo el honor de representar culturalmente a su provincia natal, Chubut.

El hito más importante en su trayectoria post-concurso llegó en octubre de 2024 con el lanzamiento de "Mi destino", su primer álbum de estudio. Este trabajo discográfico, que tuvo una cálida recepción por parte de sus seguidores, le permitió consolidar su propio repertorio y afianzar su identidad como artista. Poco después, el destino lo reencontró con su mentora, Soledad Pastorutti, con quien compartió escenario en un emotivo festival celebrado en Chubut, demostrando que el vínculo entre ambos trascendió la pantalla.

Actualmente, Yhosva mantiene un contacto fluido con su público a través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 100 mil seguidores. Allí comparte fragmentos de sus ensayos, anuncia nuevas fechas y mantiene viva la llama de una comunidad que lo apoya desde sus inicios.

Presente activo y cierre de año

Aunque su presencia en los medios masivos disminuyó con el paso del tiempo, una transición natural para quienes emergen de este tipo de formatos, su carrera musical no se detuvo. El cantante se prepara para cerrar el año con una serie de conciertos. "Amigos ahora sí. ¡Si nos vemos en algún lugar, comenten! Gracias a Dios seguimos sumando fechas", comunicó sobre sus próximos shows. Tras sus presentaciones en septiembre en Trelew y Buenos Aires, le restan dos importantes fechas: el 19 de octubre en Chubut y el 29 de noviembre en Puerto Madryn.

Mientras Yhosva Montoya continúa escribiendo su historia en la música, esta noche entregará simbólicamente su título. Su trayectoria sirve de inspiración para los nuevos aspirantes que sueñan con seguir sus pasos y demuestra que, con talento y trabajo, el triunfo en un certamen puede ser el comienzo de un largo y próspero camino.

