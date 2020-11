CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La actriz y vedette Graciela Alfano denunció que le robaron su teléfono celular mientras caminaba por el barrio porteño de Palermo y se mostró preocupada porque en la memoria del dispositivo contaba "con muchas fotos sexuales".

La panelista fue sorprendida por dos jóvenes menores de edad que le sustrajeron el móvil en plena zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires.

Ella misma comentó en el programa Los Ángeles de la Mañana, que no sufrió daños físicos, aunque confesó su preocupación por las fotos y videos almacenados en el teléfono, ya que estuvo "haciendo mucho sexting".

"Había fotos y videos míos y de tríos. Eso fue pre-pandemia, en 2019 y en el verano de 2020. Yo borré todo, pero no sé si se borra todo; quizás algo quedó", remató.

"Las fotos me preocupan mucho", dijo Alfano en la nota.

Sobre el hecho apuntó que sucedió en la intersección entre las calles Salguero y Santa Fe, alrededor de las siete de la tarde. "Fue un momento muy feo", dijo y remarcó que mucha gente se acercó a asistirla aunque muchos también aprovecharon para pedirle una foto.

"Cometí un error y me vieron con el teléfono en la calle. Yo los ví a los dos, de 15 o 16 años, chicos pero grandecitos, muy tuneados", relató.

"Yo sentí el peligro de los dos, pero nunca me imaginé que iban a tener esa velocidad. Si me hubiesen querido robar la ropa yo quedaba en bolas en la calle y no me daba cuenta", contó.

Además, planteó: "por suerte no me empujaron ni nada y estoy bien".