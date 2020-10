Pasaron veinte años desde que "Gladiador", de Ridley Scott, se llevó el premio de la Academia como Mejor Película. El film que relata la historia de Máximo Décimo Meridio en la piel de Russell Crowe y que contó con la actuación de Joaquin Phoenix en el personaje de Cómodo.

Ahora, el director que realizó esta gran joya cinematográfica, ya busca un lugar en el calendario para su nuevo proyecto: adaptar la historia de Napoleón Bonaparte. La película se llamará "Kitbag" y tendrá de protagonista a Phoenix, siendo este el reencuentro entre actor y director.

Sin embargo, tendremos que esperar para ver este estreno que no es el próximo en la mente de Scott. El cineasta recientemente finalizó las grabaciones de "The Last Duel", un film medieval que enfrentará a Matt Damon y Ben Affleck, amigos en la vida real y ambos ganadores del Oscar por "Una Mente Brillante".

Gladiator (2000): "Am I not Merciful" Scene

Además, en marzo iniciará el rodaje de "Gucci", otra cinta que reúne un elenco a destacar, en este caso figuras de la talla de Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

Por su parte Phoenix viene de ganar el Oscar como Mejor Actor por su interpretación en "Joker" de Todd Phillips, y lo veremos nuevamente en la pantalla con el drama "C'mon C'mon", de Mike Mills ("Mujeres del siglo XX"). En el plano personal, se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja Rooney Mara, de River, a quien le pusieron ese nombre en homenaje al hermano del actor.

Una nueva película sobre el universo de "Gladiador"

Por ahora todo es expectativa. Si bien hace un año Scott dejó entrever que trabajaría en una secuela, hasta el momento no hay nada confirmado. Lo único que está dicho es que en caso de llevarse a escena desarrollaría la vida de Lucius (Spencer Treat Clark), hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Phoenix). Veremos cómo continúa esta historia. Lo cierto es que el director tiene planes, y sí, en plural.