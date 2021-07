No fue una buena experiencia para ella y lo contó públicamente cuando reveló que él la maltrató adelante de sus compañeros. Durante el verano 2021, Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak compartieron la conducción de Informados de todo, por América, ciclo que luego sería reemplazado por Es por ahí, con Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Hasta el momento, el ex modelo no se había manifestado luego de las declaraciones que realizó la ahora participante de La Academia, pero en las últimas horas se conoció un audio que él envió por WhatsApp durante la época en que trabajaban juntos. Allí, trata de “zorrita” a su entonces compañera por no coincidir en la manera de trabajar.

“Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá', y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’”, contó Cabak y reprodujo las palabras de su compañera en tono de burla. De inmediato, lanzó una carcajada y agregó: “¿What de fuck?” (¿Qué carajo?, traducido al español).

“Le dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’”, siguió el conductor en el audio que envió por aquel entonces (se desconoce a quién) y que en las últimas horas reprodujeron en Intrusos, también por América. “Entonces, hoy cuando hizo lo del móvil... -se interrumpe y sigue- Yo la voy a dejar sola en los móviles. Sola, sola. Hoy no se dio cuenta, la canchereó, pero hoy tuvo que pegar un móvil con dos chicos, por eso tenía que cerrar yo”, agregó y sostuvo que ese día la modelo le había “pisado el final” del ciclo, al momento de la despedida.

“Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita”, dijo de forma despectiva sobre Sofía Jujuy Jiménez, y concluyó: “Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

El 4 de julio pasado, la modelo estuvo invitada al programa de Mirtha Legrand -hoy reemplazada por Juana Viale- y relató cómo fue su experiencia con Horacio Cabak. “Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando. Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar -afirmó- .Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía. Había un doble discurso: de repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme. Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y ésta fue la primera vez que la pasé mal”, dijo Sofía.