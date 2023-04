"Yo le creo a mi amigo": Andrea Rincón defendió a Jey Mammon en público y generó polémica

Después de las denuncias de público conocimiento por parte de Lucas Benvenuto y los despidos en televisión, Jey Mammon se instaló en España y en las últimas horas, Andrea Rincón habló públicamente del tema.

En diálogo con Socios del Espectáculo, aseguró que no sólo cree en la versión del exconductor sobre los hechos, sino que además estará de su lado “hasta el último momento”.

Sin guardarse nada, Andrea se refirió al caso: “Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una personal imparcial en el tema, yo soy parcial, soy amiga de Jey y la verdad es que es difícil”.

Asimismo, la artista dejó en claro su apoyo a Mammón, incluso si se comprueba que la acusación que pesa sobre él resulta cierta.

“Después también me parece que si se equivocó hay algo que es el contexto, porque yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera y hoy por suerte todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra”.

Sorprendido, el periodista repasó los dichos de la actriz: “¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”. En ese momento, Andrea contestó de manera tajante: “Exacto, sí. Como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo”. “A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusador es muy fuerte”.