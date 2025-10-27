¿Vuelve Ivonne a Bandana?: El detalle en un mensaje de Virginia que ilusionó a los fans

En medio del difícil momento que atraviesa Lourdes Fernández, las exintegrantes de Bandana volvieron a mostrarse unidas y solidarias. El respaldo entre ellas quedó reflejado tanto en las redes sociales como en declaraciones públicas, donde manifestaron su decisión de acompañar a su compañera en este proceso.

La primera en tomar la iniciativa fue Lissa Vera, quien no solo hizo pública su posición, sino que además decidió acudir a la Justicia. Fue ella quien presentó una denuncia contra Leandro García Gómez, acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y uso de estupefacientes.

Poco después, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi se sumaron con sus propios relatos sobre los presuntos episodios de maltrato que habría sufrido Lowrdez. Ambas destacaron la gravedad de los hechos y reafirmaron el compromiso del grupo en brindarle apoyo.

En tanto, muchos esperaban la palabra de Ivonne Guzmán, actual vocalista de La Delio Valdez, quien hasta el momento se había mantenido en silencio. Su respaldo finalmente se conoció a través de una de sus excompañeras.

Desde su cuenta de Instagram, Virginia publicó un mensaje que confirmó la cercanía del grupo: "Gracias infinitas a todos por sus comentarios de amor y apoyo. Ivonne también estuvo presente".

En ese mismo posteo, la cantante dejó entrever algo que entusiasmó a los fanáticos: la posibilidad de que vuelvan a cantar juntas. Con un tono esperanzador, escribió: "Esto se pone bueno", haciendo alusión a una de las canciones que cantaban juntas e hicieron vibrar a toda una generación, lo que, a su vez, alimenta las expectativas de un posible reencuentro de Bandana sobre los escenarios.

Finalmente, Virginia cerró su mensaje con reflexivas palabras: "Y no se olviden... si quieren amar a alguien de verdad, ámense a ustedes primero. Nadie puede dar lo que no tiene".