A pocas horas de iniciado el 2023, Constanza Romero -Coti- se fue eliminada de Gran Hermano. Sin embargo, podría volver a ingresar rápidamente.

Así lo indicó su padre, Javier Romero, hablando sobre un posible regreso a la casa más famosa del país.

“No es ‘si se da, se da o si no, no’. Me gustaría que siga afuera pero me dijo la productora cuando salió que el rating bajó mucho en Gran Hermano después de ella”, dice Javier Romero en la charla con Radio Sudamericana.

De esta manera, le dijeron “que hay grandes posibilidades”.

La hundió: Una vecina de Coti de Gran Hermano aseguró que la participante es "agresiva y manipuladora"

Por último, sobre el posible regreso, agregó que “no esta semana pero la próxima verán qué pasa en la casa. Le dijeron que esté atenta porque puede pasar cualquier cosa. Y ella vino enloquecida porque quiere entrar de vuelta”.