"Volveré a Tinder": Pepe Cibrián se separó de su marido y está en busca de un nuevo reemplazante

El pasado jueves, Pepe Cibrián confirmó que se separó de Nahuel Lodi y aseguró que la relación se debilitó por la forma en que su noviazgo se trató en los medios. “Quedamos bien, pero no pudimos superar ciertas cosas”, aseguró.

Según los propios dichos del director teatral, la razón por la que tomó la decisión de separarse fue que no logró superar las cosas que se dijeron en contra de su persona y de la pareja en sí, por la diferencia de edad y los rumores de infidelidad por parte de Lodi.

Cibrián habló desde un móvil con Intrusos pero, antes de dar su testimonio, le pidió a Guido que leyera al aire el comunicado que le había mandado. “Aca lo tengo”, dijo Zaffora, y comenzó a leer: “La realidad es que es un momento muy difícil, si bien son varios los motivos por los cuales nos estamos separando creo que es cierto que no ayudó para nada esa suerte de ola de noticias relacionadas a mi pareja y a mi persona en julio de este año”.

Sobre la ruptura de la relación, dijo que con Nahuel terminaron en buenos términos pero que no lograron dejar atrás la crisis que atravesaron ni los momentos dolorosos. “¿Por qué no lo pudieron superar?”, le preguntó Florencia de la V, conductora del ciclo de espectáculos. “Porque implica discusiones, reclamos... A veces la vida nos lleva a eso”, sentenció.

Pese al mal momento que está viviendo, Pepe Cibrián no descarta volverse a enamorar y aún sueña con envejecer al lado de un hombre. “Me gustaría conocer a otra persona. Necesito el amor. Y si no lo consigo, volveré a Tinder”, afirmó. Y explicó: “No me decepcioné del amor ni de Nahuel. Lo que pasa es que él es más joven y le fue más difícil que a mí afrontar todo esto con su familia”.