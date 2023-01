"Vienen con algunas manchas": Cinthia Fernández mostró su lado "solidario" y sorteará los inodoros de su casa

Cinthia Fernández volvió a ser tendencia y esta vez no es por un escándalo. Se trata de un insólito y particular sorteo de los inodoros de su casa que fue notificado a través de sus redes sociales.

Precisamente, mediante su cuenta de Instagram, la modelo lanzó un concurso para que sus seguidores puedan tener un “recuerdo” de ella.

Cinthia quiso aclarar términos al respecto para evitarle sorpresas a la persona ganadora. En principio, hay manchas de sarro visibles. Al respecto comentó, “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, advirtió.

Para participar, los interesados deben estar atentos a las historias que la bailarina subirá a la red social, y en las últimas horas dejó una cajita de comentarios para que allí expliquen por qué quieren ganarse los inodoros usados, tal como ella remarcó varias veces frente a cámara. Además, cabe destacar la letra pequeña del concurso: la panelista no se hará cargo del traslado del artefacto de baño. Quien resulte ganador deberá cubrir el flete.

En los próximos días, Fernández comenzará una serie de refacciones en su residencia en Escobar para acondicionar sus cinco baños. Según detalló, la alta “toxicidad” de las aguas en la localidad que “destruyó” canillas, sistemas de drenaje y, por supuesto, los cinco inodoros y cinco bachas (al menos estéticamente), aunque la mediática asegura que están completamente funcionales.