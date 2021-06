Ya no quedan dudas del noviazgo de Nicole Neumann con Juan Manuel Urcera, al parecer la pareja está muy enamorada y viviendo un buen momento, pero la semana pasada en la visita de la modelo a la provincia de Neuquén, vivieron un momento bastante incómodo cuando se cruzaron con a ex pareja de Urcera.

Los novios venían de navegar y al regresar se encontraron con la ex novia de Urcera en el muelle y la joven le preguntó al corredor enfrente de ambos si Nicole estaba al tanto de que ellos habían estado juntos el sábado anterior.

Frente a esta situación, la ex esposa y madre de las hijas de Fabián Cubero siguió su camino pero no pudo volver a la tranquilidad que esperaba de unos días lejos de la rutina de Buenos Aires.

Este viernes en “Intrusos” (América), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se comunicaron con Micaela Álvarez quien dio su testimonio y relató lo sucedido.

“¿Cómo fue el momento en el que vos le dijiste a tu exnovio, adelante de Nicole, que la noche anterior había estado con vos? ¿Cómo fue esbozar esa frase?”, comenzó preguntando Marcela Baños a Micaela que estaba conectada virtualmente. “Usé una palabra que no es muy educada para decirla en la televisión, pero le dije ‘¿le contaste que nosotros... (estuvimos) el sábado?’. Él estaba con los anteojos, donde esconde su cara”, comentó la joven.

En su comunicación con el programa, las panelistas de la mesa le consultaron sobre la relación de más de seis años con Urcera y el comienzo de las salidas con Nicole en una época en donde los ex novios se seguían viendo.

"En febrero él me negaba que la conocía. A fines de marzo, principio de abril, Manu tuvo coronavirus, eso fue conocido en el ambiente del automovilismo porque no puedo correr, y fui yo la que estuvo ahí con él, acompañándolo, llevándole la comida… Pero yo no sé la realidad de las cosas, intuyo que empezaron a frecuentarse en abril. Eso me deja un poco tranquila, porque fue cuando yo tomé distancia, me quise alejar de todo este lío, que me estaba afectando, y me vine a Neuquén”, dijo Micaela Álvarez notablemente emocionada y a punto de llorar.

Entre algunos de los datos que comentó Álvarez fue que Urcera, al parecer, la engaño varias veces incluso con una prima con la que dejó de hablarse. Lo considera un negador compulsivo, motivo por el cual Micaela decidió tomar distancia de su ex y fue él quien la sigo llamando.

Al final de la charla, la joven reconoció que luego del tenso momento en Neuquén ella le envió un mensaje a Nicole pidiendo disculpas porque entiende que ella no tiene la culpa de lo que sucede entre ella y su ex. Consultada por Lussich si Nicole respondió, Micaela dijo que no.