BUENOS AIRES - ’El Chaqueño Palavecino’ contó en una entrevista que tuvo que vender una de sus propiedades para pagarle los sueldos a sus empleados. El músico habló de la complicada situación que atraviesa por no poder hacer shows por la pandemia y reconoció que está pensando en buscar otro trabajo que le permita generar ingresos.

El folclorista, que meses atrás tuvo que ser internado en terapia intensiva por haber dado positivo en COVID-19, se recuperó y debe ahora enfrenta otro problema que si bien no es de salud, lo afecta a él y a su grupo de trabajo. “La situación de todos los músicos y cantores es la misma. Desde que empezó la pandemia no he trabajado. Es muy duro para todos”, señaló en una entrevista con Cadena 3 hace dos semanas.

Asimismo, el músico detalló: “Tengo 25 empleados a mi cargo, con algunos nos hemos arreglado con dinero de mis ahorros. Para no echar a nadie estoy vendiendo mis bienes. Tuve que vender un piso de Buenos Aires para mantener a mi gente y esto va a seguir si no me puedo subir a un escenario”.

Ante este contexto, Palavecino le dejó un pedido especial al Gobierno para que contemplen la difícil situación que atraviesan tanto los músicos que no pueden subirse a un escenario, como toda la gente que trabaja para realizar los shows. “Hay gente que la está pasando muy mal. Ojalá vean eso, porque nosotros como artistas hemos aportado mucho al Gobierno. Nos tienen que habilitar, siempre y cuando se cumpla el protocolo”.

En ese sentido también se refirió a la posibilidad de que durante el verano se habiliten espacios al aire libre para la realización de espectáculos folclóricos: “Sé que se han abierto en otros lugares muchas actividades, pero en Salta seguimos en la lucha para tener un ingreso de nuevo”.

Mejor de salud tras haber superado la internación, el artista reconoció que hasta que pueda volver a hacer shows “está buscando otro trabajo“ para poder generar ingresos.

En abril, cuando el Gobierno decretó la cuarentena obligatoria para frenar la propagación del coronavirus, Palavecino fue noticia porque durante una entrevista en La Peña de Morfi (Telefe) mostró la imponente propiedad que tiene en la ciudad salteña de Rosario de Lerma.

La casa cuenta con una huerta, una granja, un asador al aire libre, una bodega, un restaurant, un estudio de grabación y hasta un museo de su carrera. Al ver esto, muchos usuarios en Twitter lo criticaron porque consideraron que, dado el contexto, no estaba bien la ostentación del artista.