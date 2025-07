"Todos somos cor...": el picante mensaje de Melody Luz tras reconciliarse con Alex Caniggia

En el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas suelen ser tan intensas como breves. Sin embargo, hay casos donde el amor logra resistir escándalos, distancias y hasta nuevas parejas. Eso parece haber ocurrido entre Alex Caniggia y Melody Luz, quienes luego de semanas de tensión y una separación con terceros involucrados, decidieron darse otra oportunidad.

La reconciliación fue confirmada por el propio Alex a través de sus redes sociales, donde compartió una foto familiar junto a Melody y su hija Venezia, con un mensaje que deja poco margen a la duda.

“Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo”, escribió Caniggia en su cuenta de Instagram, acompañado por una foto en la que se lo ve en la cama con Melody y la pequeña.

En otra publicación, agregó: "Así nos despertamos nosotros, buen día. Las únicas mujeres de mi vida, las amo", mostrando una clara señal de que la pareja está nuevamente unida.

Hasta hace apenas unos días, Melody Luz se encontraba en pareja con el cocinero Santiago del Azar, pero la relación terminó abruptamente luego de una reacción de celos por parte de él. Según trascendió, ese arranque habría estado justificado. En ese mismo encuentro Melody se reencontró con Alex y volvió con él.

La bailarina no ocultó su propia cuota de contradicciones y se expresó en redes con crudeza y sinceridad: "Todos nos equivocamos, me incluyo. Y todos somos cornudos, me incluyo", publicó.

También preguntó a sus seguidores si debía perdonar a Alex, con quien compartió varias indirectas. "Igual vos seguís en capilla porque sos un hijo de puta", le escribió a Caniggia en una historia. Él le respondió: "No digas eso, te amo, sos la mujer de mi vida, por vos mato. ¿Tenemos otro hijo?"

SANTIAGO DEL AZAR Y EL DOLOR, TRAS SU SEPARACIÓN DE MELODY LUZ

Santiago del Azar confirmó su separación de Melody Luz y relató públicamente los motivos que llevaron al final del vínculo, apenas dos meses después de haberlo hecho oficial. La ruptura se dio tras un reencuentro de la bailarina con su ex pareja, Alex Caniggia, padre de su hija Venezia.

El conflicto se originó luego de que Del Azar viera una situación que le resultó incómoda entre Luz y Caniggia, lo que derivó en una discusión. Según contó el cocinero en el programa Mujeres Argentinas, su reacción fue impulsiva pero no violenta.

Según trascendió, el enojo de Del Azar se habría desencadenado luego de que Alex Caniggia compartiera una imagen familiar junto a Melody y su hija. La publicación habría sido el detonante de una escena de tensión en el departamento de la bailarina, donde, según testigos citados por el periodista Pepe Ochoa, Del Azar habría protagonizado un momento de fuerte angustia.

Después del episodio, siempre según el mismo relato, Melody Luz habría decidido que Santiago se retirara de su casa. Esa noche, según versiones no desmentidas hasta el momento, ella habría dormido en el domicilio de Alex Caniggia. A la mañana siguiente, volvió a su departamento, se encontró con Santiago y puso fin a la relación.

“No voy a contar qué fue lo que vi. No pateé la puerta, toqué timbre. Fui un tarado enamorado”, declaró, visiblemente afectado. Agregó que sigue enamorado de Melody y que no tiene intenciones de hablar mal de ella.

“Me parecía bárbaro que se junten. Vi algo que no me gustó y reaccioné como pude”, explicó. También aseguró que nunca ejerció violencia y que no forma parte de su forma de actuar.

