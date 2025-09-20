“The Bike Freestyle” celebra su tercer aniversario con una competencia imperdible en Comodoro

Este domingo, a partir de las 15:00 horas, la acción se trasladará a los exteriores del Centro de Información Pública (CIP) para dar lugar a la tercera edición aniversario de "The Bike Compe". Este evento, que se ha consolidado como una de las competencias de freestyle más importantes de la Patagonia, reunirá a 21 competidores que se medirán en batallas de rimas e improvisación.

Con una convocatoria que espera alcanzar las 250 personas, la tarde no solo ofrecerá competencias de alto nivel, sino que también incluirá un concurso de outfits, exhibiciones, creación de contenidos para redes y sorteos para todos los presentes, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para los seguidores de este movimiento cultural.

La iniciativa, organizada y acompañada por la Secretaría de Cultura del Municipio, busca visibilizar y fortalecer las expresiones artísticas que surgen del público joven, ofreciendo escenarios de calidad para la exhibición de su talento y el encuentro con la comunidad.

Con información de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, redactado y editado por un periodista de ADNSUR