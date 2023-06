"Tengo una primicia": Una ex Gran Hermano lanzó un fuerte rumor entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

El pasado miércoles, Julieta Poggio, ex participante de Gran hermano, confirmó su separación de su novio Lucca Bardelli en diálogo con Cortá por Lozano. La joven no quiso hablar mucho del tema en televisión y confesó que no le resultaba fácil.

Al día siguiente, Juliana Díaz fue a Mañanísima y cuando le consultaron por el rumor de romance entre sus excompañeros de Gran Hermano 2022 Julieta y Marcos Ginocchio, los mandó al frente sin filtros con un picante rumor.

“Me pasaron el rumor, sí, de que están juntos ellos. Y la verdad, la persona que me lo dijo es muy muy creíble y muy muy segura. Como dicen ustedes, una gran fuente”, lanzó.

“Yo estaba averiguando por el tema de la radio, en donde estoy trabajando. Quería saber si era real que se había separado. Juli no lo había dicho aún en el streaming. Y una persona muy amiga de todos me dice ‘me parece que está ahí con Marquitos’”, agregó.

“Ellos siempre tuvieron como... De hecho, Maxi los primeros días sintió una cosita entre ellos dos. Ellos siempre tuvieron como un cariño, pegotes”, cerró.

Esta versión cobró fuerza tan solo horas después de que la flamante finalista del reality blanqueara su separación de su ahora exnovio, Lucca Bardelli.