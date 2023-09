"Te quiero abajo": Una famosa le hizo un regalo sexual a Tinelli y lo dejó con la boca abierta en el Bailando

El pasado jueves por la noche, Coki Ramírez volvió al piso del Bailando 2023 y coqueteó con Marcelo Tinelli, a tal punto de dejarlo sin palabras.

La tensión comenzó cuando la cantante le entregó un regalo pero en lugar de hacerlo de manera convencional, propuso una búsqueda del tesoro dentro del estudio.

Una vez que encontró el regalo, “El Cabezón” le preguntó a la participante: “¿Es un elemento para jugar sexualmente?”. Coki no contestó y Tinelli abrió un poco más la caja, sin mostrar su interior a la cámara.

“Me estás mirando la boca y me ponés nerviosa porque siento que me vas a meter el beso”, empezó ella en la previa a su baile. El conductor, en tanto, siguió en plan de tipo duro: “Yo no soy de dar besos en cámara… no me gusta”.

Tras abrir la caja, Tinelli señaló: “Una frase dice ahí” y Coki respondió con enigmáticos comentarios: “Vos me lo pediste”.

Acto seguido, el hombre de Bolivar comenzó a leer el mensaje: “Hola mi vida...”. Inmediatamente fue interrumpido por la concursante al grito de “nooo”. “Hay una crema”, reveló el conductor. “Un lubricante”, gritó Moria Casán.

“Me da vergüenza todo esto. No sé si es sexual o si es la (crema) que me pone Irene para maquillarme”, aseguró el conductor, y leyó otra parte de la carta que le escribió Ramírez: “Hola, mi vida. Traje la cremita... te quiero abajo”.

Por último, cerró revelando otro fragmento del mensaje de Coki, pero sin decirlo todo: “Hola, mi vida. Traje la cremita ¿Cuándo ‘nanana nanana’?”.