“Te felicito, que bien actúas”: Camila Homs lo chicaneó a Rodrigo De Paul cuando fue a buscar a su hija al jardín

Rodrigo De Paul fue sorprendido mientras retiraba a su hija Francesca del jardín de infantes, en Puerto Madero. La foto se viralizó en cuestión de minutos y los fans de Tini Stoessel intentaron callar a sus detractores, que lo acusaban de no hacerse cargo de sus pequeños. Su ex, Camila Homs, también le echó leña al fuego con una chicana que no pasó desapercibida.

Después de ver esa imagen del jugador junto a la nena que tuvieron hace tres años, la modelo se grabó en su auto cantando el último hit de Shakira. “Te felicito, qué bien actúas”, tarareó en referencia al tema que la colombiana hizo con Rauw Alejandro.

Antes de viajar a España para sumarse a los entrenamientos del Atlético de Madrid, De Paul y Homs se verán en la Justicia, ya que ella le inició una demanda millonaria. Él quiere resolver todo lo antes posible, por lo que en los próximos días podría haber novedades.

Después de un extenso viaje por Ibiza y Miami, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul regresaron a la Argentina en un vuelo comercial. Aunque viajaron en primera clase y fueron muy bien atendidos, se molestaron por la gran demora que tuvieron. El avión de American Airlines debía aterrizar a las 6.09 pero lo hizo tres horas después y complicó sus planes.

La pareja salió por una puerta diferencial a la de los demás pasajeros. Allí los esperaban sus asistentes y varios fanáticos que no perdieron la chance de pedirles fotos y autógrafos.

Después de darse algunos besos y abrazos, la cantante y el futbolista se dijeron “hasta pronto”. Ella se subió a una combi para dirigirse hacia aeroparque. Él, por su parte, se fue a su casa para luego buscar a su hija por el jardín.