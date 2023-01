Tamara Báez, se lanzó en la música. La ex pareja de Elian Valenzuela, el reconocido artista de cumbia 420, compartió su primer tema junto a "El Viejo Márquez".

La canción se llama “Cuánto te quiero”, fue publicada el pasado 21 de enero y ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en YouTube.

“Tú sabes que te quiero, sin ti no sé vivir, si tú no estás conmigo yo me siento morir, dejaste un vacío aquí en mi corazón y esta es tu manera de pedirme perdón”, dice Báez.

Luego, en el estribillo que comparte con Márquez, cantan: "Cuánto te quiero, cuánto te amo, no existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto, seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado".

Cabe destacar que en noviembre de 2022, L-Gante había sido consultado por Socios del Espectáculo, sobre el posible comienzo musical de Báez.

En este sentido, el joven bancó a la madre de su hija y aseguró: “Está perfecto. Por mí que le mande para adelante. Me encanta ver que la gente se enfoque en algo”.