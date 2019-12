COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde este jueves, participando del estreno mundial un día antes que en USA, se exhibe el último capítulo en la historia de los Skywalker, con J.J. Abrams retomando la dirección. A los protagonistas de las anteriores entregas, Rey, Finn, Poe y Rose se suman caras conocidas de la franquicia que regresan una vez más, como Lando Calrissian, Luke Skywalker y la general Leia, en la última aparición de Carrie Fisher gracias a metraje inédito de “El Despertar de la Fuerza”. Juntos, harán frente a Kylo Ren y a los nuevos peligros que les esperan junto a viejos enemigos del pasado en este cierre. Entre esas figuras oscuras, los protagonistas se enfrentarán al regreso de Darth Sidious y el Emperador Palpatine. Esta disputa resucitada entre los Jedi y los Sith será especialmente dura para Rey, quien seguirá teniendo que enfrentarse a sus dudas y miedos internos sobre su identidad su papel en toda la historia de la fuerza.

Debido a que originalmente cada película de la nueva trilogía de Star Wars iba a ser escrita y dirigida por cineastas distintos, la trama nunca estuvo del todo definida, dando cada uno de ellos su enfoque de la saga. Esto desencadenó (junto a otras cosas) que a buena parte de la comunidad fan no le gustara lo que hizo el director Rian Johnson en “Los Últimos Jedi”. No obstante, J.J. Abrams regresa como director y retoma ideas que tenía pensadas desde “Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza”, aunque reconoce que Johnson aportó buenos elementos en su película. “Debido a que habíamos trabajado juntos en aquel film, habíamos hablado de varias cuestiones en el pasado", comenta. “Así que fue un poco retomar donde lo dejamos. Y el hecho es que lo que Rian Johnson hizo en ‘Los Últimos Jedi’ estableció algunas cosas que fueron maravillosas para esta historia. Una de ellas fue que el elenco estuviera separado. Los personajes no estuvieron juntos en toda la película”.

Abrams añade que su principal meta era plasmar lo que considera que realmente se espera ver en la película. “Acabamos de comenzar a hacer eso que haces, que es decir: ‘¿Qué quieres ver desesperadamente? ¿Qué se siente correcto?’. Y luego mi trabajo como director fue asegurarme de que no se tuvieran en cuenta todas las presiones de todo lo obvio: la expectativa de los fans y la expectativa del estudio, y todos esos problemas prácticos y logísticos. Necesitábamos mantener esto de la forma más humana posible, y no como una máquina masiva”.

El papel de Leia Organa vuelve a ser interpretado por Carrie Fisher, mediante la utilización de material de archivo inédito. “Amamos desesperadamente a Carrie Fisher”, dice Abrams. “Nos resultaba imposible encontrar un final totalmente satisfactorio a la saga de Skywalker sin ella. No íbamos a buscar otra actriz ni utilizar un personaje creado por ordenador. Con el apoyo y la autorización de su hija Billie, hemos encontrado la forma de rendir homenaje a su legado y al papel de Carrie como Leia en el Episodio IX utilizando imágenes inéditas que rodamos juntos para el Episodio VII”.

Formato: 2D Doblada y 2D Subtitulada

Duración: 2 horas, 24 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años