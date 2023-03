El pasado lunes finalizó Gran Hermano. Sin embargo, ya comenzaron las inscripciones para la edición 2023 del reality show.

En este sentido, un joven chubutense, se postuló para lograr ingresar a la casa. Se llama Imanol Parise y es oriundo de Trelew.

Sin embargo, reveló que desde 2019 vive en Buenos Aires. Además, dijo que es “actor y cantante”.

“Trabajé en teatro, publicidad, modelaje publicitario y cortos”, agregó el joven de 21 años.

Respecto a su razón para entrar a Gran Hermano, Imanol indicó que es “iconic”.

“Tengo una personalidad que la tele necesita”, sostuvo.

“Es más no solo en la edición pasada de Gran Hermano, sino desde que conozco la tele, desde que soy chiquito, nunca me sentí muy representado con los personajes de la tele. Entonces decidí que yo me voy a convertir en esa representación que a mí me hubiera gustado ver cuando era chiquito y darme cuenta que no soy el único que está mal de la cabeza”, añadió.

El joven trelewense, dijo ser “muy honesto” y contó que es del signo géminis.

“Me gusta dar y recibir buenas vibras, me gusta manejarme así. Cuando recibo una falta de respeto o me tratan mal, libero a la bestia. Tengo una familia muy grande, tres hermanos menores, tengo mis padres que los amo. Amo a mi familia. Yo soy una persona que nací para estar solo, por eso siento que Gran Hermano sería un desafío muy divertido para mí, ya que estaría compitiendo con mucha gente que no conozco”, detalló.

En el hipotético caso de entrar a la casa y ganar el premio, Parise explicó que utilizaría el dinero para invertir en su carrera y sacar su propia música.

Por último, manifestó que su filosofía es “darlo todo”, desde que se levanta y se mira al espejo.